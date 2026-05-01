Trump hirtelen olyat tett, amire Károly király inni fog, és az amerikai kocsmákban is megemlegetik

Szinte még ki se tette a lábát a látogatóban lévő III. Károly brit király és neje, Donald Trump amerikai elnök olyan meglepő gesztust tett, amelyet vélhetően megemlegetnek az amerikai kocsmákban, és nem csak ott.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt, aztán meglepő búcsúajándékot adott / Fotó: AFP

Trump a Truth Social közösség oldalon csütörtökön közzétett bejegyzésben ismertette a rendkívüli intézkedést – írta az MTI.

Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba, eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat, amelyek akadályozzák a skót–kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén

– jelentette be az elnök.

Nem csak szimbolikus lépésről van szó, hiszen az amerikai vám komoly változást okozott a kedvelt ital piacain, és minden bizonnyal a bárpultokon is.

Donald Trump váratlan húzásának volt valódi tétje

A skót whiskey-szövetség februárban tett jelentést arról, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.

A brit kormány megerősítette, hogy ez minden whiskyre vonatkozó vámra érvényes, beleértve az ír whiskyt is – jelentette a brit közszolgálati BBC.

Az iparági képviselők szerint a lepárlók

kicsit fellélegezhetnek egy, az ágazatra nehezedő jelentős nyomással teli időszakban.

Trump úgy fogalmazott – folytatta a BBC –, hogy a királyi látogatás „rávett, hogy megtegyek valamit, amit másnak nem sikerült, szinte anélkül, hogy egyáltalán kérte volna”.

III. Károly brit király és a királyné négy napot töltöttek az Egyesült Államokban egy Trump által rendezett állami látogatáson, amely során Washington D. C.-be, New Yorkba és Virginiába utaztak, mielőtt csütörtökön távoztak.

A hírre reagálva a Buckingham-palota szóvivője közölte, hogy a király „őszinte háláját” fejezte ki Trumpnak, és