Űrbe megy a 4iG: a magyarok is megcélozták a Holdat, elképesztő sikerről számolt be a hazai fejlesztő

A Remred Technológia Fejlesztő Zrt.-t kérte fel az Európai Űrügynökség (ESA) arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a MoonRAD nevű kutatási projektet az ügynökség holdprogramjában – ezt a cég közölte pénteken. A cég a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata, mára a kelet-közép-európai régió egyik vezető kisműholdfejlesztőjévé vált.

A Hold a célpont, égi kísérőnket veszi célba a magyar cég projektje / Fotó: NurPhoto via AFP

A MoonRAD program célja egy 300 kilogramm körüli műhold fejlesztése, amelyet Hold körüli pályára szánnak – számolt be az MTI. A szatellit a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, egyebek közt

a kommunikáció,

a navigáció és

az űridőjárás monitorozása területein.

Emellett a Hold környezetének vizsgálatára is összpontosít a projekt.

Ez utóbbi feladatát különös tekintettel a sugárzási viszonyokra végzi. Ezek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából.

Európa új területre törne be, várja a Hold

A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben – fejtegeti az idézett közlemény.

Van más magyar résztvevő is. A Remred partnereként a küldetés tudományos tartalmáért a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel

„A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket” – idézi a közlemény Zábori Balázst, a Remred Zrt. alapítóját és szakmai vezetőjét.

A Remred Technológia Fejlesztő Zrt. egyébként a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata. Majd 50 évnyi űrmérnöki tapasztalattal a háta mögött kínál komplex megoldásokat: a műholdas rendszerek fejlesztésétől az űridőjárás- és űrsugárzás-monitorozó berendezések gyártásáig.

Magyarország legnagyobb ESA-szerződött partnereként a Remred történelmi jelentőségű missziókban vesz részt, mint

az emberes holdraszállást támogató Artemis-Lunar Gateway program,

a Comet Interceptor bolygóközi küldetés.

Kiemelt szerepet tölt be a HUSAT programban, a régiónk legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogramjában.

Már közel van: magyar űripari központ nyílik

A Remred nemzetközi súlya még tovább nő azzal, hogy várhatóan még az idén megnyílik a Remtech űripari központ. A mintegy 4000 négyzetméteres technológiai és gyártóközpont zöldmezős beruházásban épül. Egy 1500 négyzetméteres speciális laboratórium működik majd itt, és maximum 650 kilogramm tömegű, alacsony Föld körüli pályára szánt műholdak fejlesztését, gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését végzik majd Európában egyedülálló moduláris technológiával.