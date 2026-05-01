Venezuelai olaj: újra nekifut az Eni a 35 milliárd hordós készletnek

A venezuelai olajiparral kapcsolatos fejlemény egy olyan időszakban történik, amikor a globális energiapiac az iráni háború hatásaival küzd, és fokozódik az érdeklődés az alternatív források iránt. Venezuela hatalmas olajtartalékokkal rendelkezik – egyes becslések szerint akár 300 milliárd hordóval is, bár lehet, ez a szám erős túlzás –, ám ezek jelentős része az Orinoco-medencében található, és kitermelésük nehézkes. Az itt található olaj rendkívül sűrű, úgynevezett nehézolaj, amelynek feldolgozása speciális technológiát és jelentős beruházásokat igényel. Bár a mennyiség hatalmas, a kitermelés gazdaságossága és technikai megvalósítása komoly kihívás – írja az Origo.

Az Eni folytatná a venezuelai nehézolaj korábban megkezdett kitermelését az Orinoco-medencében

Az Eni hazatér az Orinoco-övbe, de a venezuelai földgázban is fantáziát lát

A Junín–5 projekt nem új: a kitermelés már 2013-ban elindult, de az elmúlt évtizedben gyakorlatilag leállt. Ennek okai között szerepelt a krónikus alulfinanszírozottság, az operatív problémák, valamint az amerikai szankciók okozta bizonytalanság.

A mostani megállapodás része annak a venezuelai stratégiának, amely a külföldi befektetők visszacsábításával próbálja megállítani az olajkitermelés évek óta tartó visszaesését és újraéleszteni az iparágat.

Az Eni nemcsak az olaj-, hanem a gázszektorban is fontos szereplő Venezuelában. A spanyol Repsollal közösen működtetik a Cardón IV projektet, amely a Perla-mezőt – Latin-Amerika legnagyobb offshore gázlelőhelyét – kezeli. Ez a mező az ország gázszükségletének mintegy 35 százalékát fedezi. A közelmúltban olyan megállapodást is kötöttek, amely a kitermelés növelését célozza a hazai ellátás biztosítása és a jövőbeni export érdekében.

A vállalatok hosszabb távon az LNG-export lehetőségét is vizsgálják, ha a szankciós és piaci környezet ezt lehetővé teszi. Az Eni 2025-ben napi 64 ezer hordó olajegyenértéknek megfelelő gázkitermelést ért el Venezuelában, főként a Perla-mező révén, és további érdekeltségekkel is rendelkezik az ország energetikai és petrolkémiai szektorában.

