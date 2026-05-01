Látványos bosszút állt a Huaweiért Kína, a Nvidia máris amerikai nemzeti katasztrófától tart

Az amerikai-kínai technológiai verseny új szintre lépett: miközben Washington korlátozásokkal próbálta visszafogni a Huawei térnyerését, a kínai vállalat látványos erősödéssel válaszolt, és már idén megszerezheti a hazai mesterségesintelligencia-chip piac legnagyobb részét. Ez nemcsak üzleti siker, hanem geopolitikai üzenet is, melyre az amerikai Nvidia vezetése is egyre idegesebben reagál.

A Huawei mesterségesintelligencia-chip üzletága robbanásszerű növekedést mutat: az idei bevételek elérhetik a 12 milliárd dollárt (nagyjából 4300 milliárd forintot), ami jelentős ugrás a tavalyi 7,5 milliárd dollárhoz képest. A keresletet elsősorban a kínai technológiai cégek hajtják, melyek egyre inkább hazai megoldásokra állnak át az amerikai exportkorlátozások miatt – írja a Financial Times.

A vállalat új Ascend 950PR processzora már tömeggyártásban van, és a megrendelések többsége erre a modellre fut be.

A háttérben egyértelmű politikai nyomás is áll: Peking arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy csökkentsék a külföldi – elsősorban amerikai – chipektől való függést, miközben az Egyesült Államok továbbra is szigorúan szabályozza, milyen technológiák kerülhetnek Kínába. Ez a kettős szorítás gyakorlatilag kiszorította az Nvidiát a kínai piacról, ahol a legújabb H200-as chipjei még mindig nem jutottak el a vevőkhöz.

A helyzet már nemcsak piaci verseny, hanem stratégiai kockázat az Egyesült Államok számára. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója nyíltan arról beszélt, hogy katasztrofális forgatókönyv lenne, ha a jövő mesterségesintelligencia-modelljei nem amerikai hardveren futnának.

A Huawei ugyanakkor még nem érte utol az amerikai versenytársát: chipjei legalább két generációval le vannak maradva teljesítményben.

A vállalat azonban más stratégiát választott: a kevésbé számításigényes, de gyorsan növekvő „inference” piacra fókuszál, mely a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásaihoz szükséges. Emellett hálózati megoldásokkal és nagy számítási klaszterekkel próbálja kompenzálni az egyedi chipek gyengébb teljesítményét.