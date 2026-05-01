Zelenszkij végül utat talált a veszélyes ukrán áruknak, európai országokkal fogott össze
Nem valósult meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök álma, hogy fegyverexporttal növelje csőd szélén manőverező országa bevételeit. Washington látványosan megszégyenítette, most azonban egy olyan előrelépésről számoltak be az ukránok, amelyek reményeik szerint megnyithatják áruik előtt a kapukat.
Ukrajna új beszerzési koalíciót alakított európai partnerekkel, ami segíthet Kijevnek a fegyvervásárlások összehangolásában a szövetségesekkel, és akár megnyithatja az utat az eddig erősen korlátozott ukrán fegyverexport előtt is – számolt be a Kyiv Independent.
A kezdeményezés neve CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support – Ellenálló Beszerzés és Egységes Támogatás Koalíciója), létrehozását csütörtökön jelentette be Ukrajna Védelmi Beszerzési Ügynöksége (DOT). Eddig
- Finnország,
- Olaszország,
- Norvégia,
- Svédország,
- Egyesült Királyság
csatlakozott a kezdeményezéshez, amely továbbra is nyitott más résztvevők előtt.
Ukrajna drónjai Leningrádot is újra háborús övezetté változtatták
Ukrajna valóban hatalmas tapasztalatokat szerzett az Oroszország ellen több mint négy éve folyó háborújában számos területen, és például drónokat nagy mennyiségben gyárt.
Az ukrán és a nemzetközi sajtó naponta számol be az oroszok ellen végrehajtott támadásokról, olykor hatalmas távolságban az ukrajnai frontoktól.
A pénteki hírekben szerepelt, hogy sorozatos támadások után negyedszer s felgyújtották a feketet-tengeri Tuapsze olajkikötőt. A Kyiv Independent pénteki anyagában számolt be arról, hogy Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi körzet kormányzója szerint az Ukrajnától ezer kilométerre fekvő régiója háborús övezetté változott.
A márciusi, valamint az április közepi támadások intenzitása alapján úgy tűnik, hogy az ellenséget különösen a tüzelőanyag- és energetikai létesítmények, illetve a kikötői infrastruktúra érdekli a károkozás szempontjából
– tette hozzá a kormányzó.
Zelenszkij megszégyenült, de most újra reménykedik
Az ukrán drónok sikereivel és az e téren szerzett ukrán szakértelemmel gyakran dicsekszik Zelenszkij elnök, és szeretne külföldi bevételeket is szerezni a gyártásukból.
Néhány hete igyekezetét az amerikai elnök maga forrázta le.
Kijev korábban azt állította, hogy Washingtonnak óriási szüksége van a harctéri tapasztalataikra. Trump azonban most egyértelművé tette, hogy az amerikai hadseregnek semmi szüksége az ukrán drónképességekre a Közel-Keleten.
Most azonban az ukránok úgy gondolják, új remény született.
Nincs megrendelés, de azt remélik, hogy lesz
Megrendelés most sincs. Az új kezdeményezés az ügynökség szerint kezdetben az információmegosztásra összpontosít Ukrajna és a partnerországok beszerzési szervei között, de a jövőben közös beszerzési mechanizmusok irányába is bővülhet.
A fejlemény egybeesik azokkal a szélesebb körű egyeztetésekkel, amelyek arról szólnak, hogy engedélyezzék-e az ukrán fegyvergyártók számára termékeik exportját, amit Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta gyakorlatilag korlátoznak – magyarázza az ukrán lap.
Az ukrán fegyverexport valósággá fog válni. Állami intézményeink szintjén minden részletben megállapodtunk
– mondta Volodimir Zelenszkij elnök április 28-án.
A lap állítása szerint az ukrán védelmi technológia iránti globális kereslet – különösen az iráni gyártmányú Sahid típusú drónok elleni elfogódrónok esetében – az elmúlt hónapokban nőtt.
Több ország állítólag megkereste Ukrajnát ilyen rendszerek megvásárlásával vagy közös fejlesztésével kapcsolatban, bár az Ukrajinszka Pravda április 29-i jelentése szerint kész haditechnikai eszközök exportjára még nem adtak ki engedélyeket.
A tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztásával kezdünk, hogy koordinációs mechanizmusokat, kölcsönös bizalmat építsünk, és a jövőre tervezzünk. Ez nem zárja ki, hogy későbbi szakaszokban például közös beszerzésekről is tárgyaljunk
– mondta Arszen Zsumadilov, a Védelmi Beszerzési Ügynökség vezetője az április 30-i aláírás utáni sajtótájékoztatón. Hozzáfűzte: az ukrán fegyverexport jövőbeli szabályozásáról szóló egyeztetések még folyamatban vannak.
