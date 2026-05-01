Nem valósult meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök álma, hogy fegyverexporttal növelje csőd szélén manőverező országa bevételeit. Washington látványosan megszégyenítette, most azonban egy olyan előrelépésről számoltak be az ukránok, amelyek reményeik szerint megnyithatják áruik előtt a kapukat.

Ukrajna drónjai hatalmas károkat okoznak az orosz infrastruktúrában és rettegést a fronton / Fotó: AFP

Ukrajna új beszerzési koalíciót alakított európai partnerekkel, ami segíthet Kijevnek a fegyvervásárlások összehangolásában a szövetségesekkel, és akár megnyithatja az utat az eddig erősen korlátozott ukrán fegyverexport előtt is – számolt be a Kyiv Independent.

A kezdeményezés neve CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support – Ellenálló Beszerzés és Egységes Támogatás Koalíciója), létrehozását csütörtökön jelentette be Ukrajna Védelmi Beszerzési Ügynöksége (DOT). Eddig

Finnország,

Olaszország,

Norvégia,

Svédország,

Egyesült Királyság

csatlakozott a kezdeményezéshez, amely továbbra is nyitott más résztvevők előtt.

Ukrajna valóban hatalmas tapasztalatokat szerzett az Oroszország ellen több mint négy éve folyó háborújában számos területen, és például drónokat nagy mennyiségben gyárt.

Az ukrán és a nemzetközi sajtó naponta számol be az oroszok ellen végrehajtott támadásokról, olykor hatalmas távolságban az ukrajnai frontoktól.

Fotó: AFP

A pénteki hírekben szerepelt, hogy sorozatos támadások után negyedszer s felgyújtották a feketet-tengeri Tuapsze olajkikötőt. A Kyiv Independent pénteki anyagában számolt be arról, hogy Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi körzet kormányzója szerint az Ukrajnától ezer kilométerre fekvő régiója háborús övezetté változott.

A márciusi, valamint az április közepi támadások intenzitása alapján úgy tűnik, hogy az ellenséget különösen a tüzelőanyag- és energetikai létesítmények, illetve a kikötői infrastruktúra érdekli a károkozás szempontjából

– tette hozzá a kormányzó.

Zelenszkij megszégyenült, de most újra reménykedik

Az ukrán drónok sikereivel és az e téren szerzett ukrán szakértelemmel gyakran dicsekszik Zelenszkij elnök, és szeretne külföldi bevételeket is szerezni a gyártásukból.