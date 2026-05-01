Deviza
LVMH
A Bvlgari és a Dior tulajdonosa nyit fényűző cukrászdát a magyar fővárosban

A francia luxusipar ékkövének számító LVMH a világ vezető luxustermékcsoportja, amely 75 rangos márkát tömörít, 80,8 milliárd eurós árbevétellel és több mint 6280 üzletből álló kiskereskedelmi hálózattal. 2013 óta az LVMH csoport tagja az az olasz Cova is, amely hamarosan Budapesten, a korábbi Matild Café helyén nyitja meg új cukrászdáját.
2026.05.01, 12:26
2026.05.01, 12:26

Nemsokára megnyitja első magyarországi egységét a milánói gyökerű Cova. Az haute patisserie a belvárosi Matild-palota földszintjén várja majd vendégeit. A Cova 1817-ben indult Milánóban, a Teatro alla Scala közelében, a Maison (magyarul: ház) eredetileg a város művészeti és társadalmi élete szereplőinek találkozóhelye volt. Az elmúlt több mint két évszázad alatt a márka nemzetközi hálózattá fejlődött, az olasz stílus egyik legautentikusabb képviselője a világban – számolt be róla a Turizmus.com. A budapesti nyitás a márka nemzetközi terjeszkedésének része: a Cova már több mint 35 helyszínen van jelen világszerte.

A képen a leghíresebb Milánói cukrászda látható. Fotó: AFP
A budapesti nyitás a márka nemzetközi terjeszkedésének része: a Cova már több mint 35 helyszínen van jelen világszerte – a képen a leghíresebb milánói cukrászda látható / Fotó: AFP

Cova Budapest: tetőtől talpig átalakítják a Matild Cafét

Az haute patisserie filozófiájának része a kézműves hagyományok tisztelete, a diszkrét luxus és a részletek iránti aprólékos figyelem. Így nem véletlen, hogy a cukrászdának helyet adó helyiségek restaurálása során is cél volt, hogy a műemléki környezet és a kortárs vendéglátói funkciók harmonikusan találkozzanak, anélkül hogy az épület eredeti karaktere háttérbe szorulna. 

A tervek szerint a vendégtér központi eleme a desszertpult lesz, a kínálatban kézműves sütemények, pralinék és egyéb olasz édességek szerepelnek, amelyek generációkon át őrzött receptek alapján készülnek – írja az Origo.

A Cova Budapest azonban nem kizárólag prémiumcukrászdaként működik majd, hanem egész napos vendéglátóhelyként.

