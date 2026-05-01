Deviza
EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF310,56 -0,19% GBP/HUF422,65 -0,17% CHF/HUF397,46 -0,16% PLN/HUF85,7 -0,05% RON/HUF70,07 -0,16% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF310,56 -0,19% GBP/HUF422,65 -0,17% CHF/HUF397,46 -0,16% PLN/HUF85,7 -0,05% RON/HUF70,07 -0,16% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Wáberer György
Tisza Párt
támogatás
utalás
Magyar Péter

Százmilliót utalt a Tiszának a nagyvállalkozó, elképesztő választ kapott – zsebre is teheti, de nagyon megszégyenítették

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt visszautalja a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást. Magyar Péter szerint még a látszatát is el akarják kerülni a politikai befolyásolásnak.
VG/MTI
2026.05.01, 10:45
Frissítve: 2026.05.01, 11:01

Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer György nagyvállalkozótól kapott százmillió forintos támogatást – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. Wáberer György csütörtökön az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy másfél éve támogatja összességében több mint százmillió forinttal a Tisza Pártot.

Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon azt írta, a választások előtt öt nappal az üzletember valóban átutalt ötször húszmillió forintot a párt számlájára. „Előtte tudomásom szerint semmit” – tette hozzá.

A leendő miniszterelnök aláhúzta: még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, „hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”. Ezért 

az összeget hétfőn visszautalják Wáberer Györgynek 

– jelentette ki.

Hozzátette, büszkék arra, hogy a Tiszánál minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, ezért akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látják, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautalják a támogatását.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással, és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit.

A Tisza Párt finanszírozásának átláthatatlanságát sorozatos kritikák érték a jobboldalról.

 

Magyar Péter konkrét feltételhez kötötte Ukrajna támogatását

Ukrajna uniós csatlakozása új lendületet kaphat a magyar választás után. Az Európai Unió azonban nem gyorsítja fel a teljes jogú tagság megszerzését, inkább egy rövid távú kedvezménycsomagot készít elő Kijev számára. Ez nagyobb piaci hozzáférést és mélyebb részvételt jelentene az uniós programokban és intézményekben a teljes csatlakozás előtt. A folyamatot egyes diplomaták felgyorsított fokozatos integrációnak nevezik, amely lehetővé tenné, hogy Ukrajna már a reformok lezárása előtt közelebb kerüljön az EU-hoz. Németország és Franciaország támogatja az együttműködés erősítését, de továbbra is óvatos a gyors csatlakozással kapcsolatban. 

Kijev eközben konkrét gazdasági előnyöket vár, például az egységes piachoz való fokozatos hozzáférést és ipari együttműködéseket. A teljes tagság azonban hosszabb folyamat marad, akár egy évtizedig is eltarthat, a 2027-es csatlakozás jelenleg nem reális. Bár a magyar kormányváltástól gyorsulást vártak Brüsszelben, Magyar Péter jelezte: a támogatás feltétele a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
