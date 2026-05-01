Rémálom: az 50 legforróbb város mind egy országban van, energiakatasztrófa küszöbére kerültek

Példátlan hőhullám sújtja Indiát, a világ ötven legforróbb városa ebben az országban koncentrálódik. A legforróbb városokban a rendkívüli meleg már most túlterheli az energiarendszert, az áramkimaradások egyre gyakoribbak. A helyzet súlyos gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz.
VG
2026.05.01, 14:20

Az indiai hőhullám olyan szintre erősödött, amely már nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági és energetikai válságot is előrevetít: a világ ötven legforróbb városa egyetlen országban koncentrálódott, miközben az áramhálózat a túlterhelés határán működik. A helyzet különösen kritikus, mert a nyári monszun csak júniusban érkezik, addig pedig a hőség tovább fokozódhat.

Rémálom: az ötven legforróbb város mind egy országban van, energiakatasztrófa küszöbére kerültek / Fotó: Niharika Kulkarni / Bloomberg

Az adatok szerint április végén a világ ötven legmelegebb települése mind Indiában volt, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát. A legforróbb város, Banda, nappal 46-47 Celsius-fokos csúcsot ért el, de ami igazán rendkívüli, hogy az éjszakai minimum is 34-35 fok körül alakult – ez már Európában önmagában hőhullámnak számítana. A tartósan magas éjszakai hőmérséklet különösen megterheli a lakosságot, mivel nincs lehetőség természetes lehűlésre.

A hőség nemcsak az embereket, hanem az infrastruktúrát is próbára teszi – írja a Bloomberg. 

Az áramfogyasztás rekordokat dönt, mivel a lakosság és a vállalatok éjjel-nappal működtetik a hűtőberendezéseket. 

Ez az energiaigény olyan szintre nőtt, hogy az ország több régiójában már áramkimaradások jelentkeztek.

A helyzetet tovább súlyosbítja az energiaellátás bizonytalansága. India a közel-keleti konfliktusok miatt nehezebben jut hozzá kőolajhoz, cseppfolyósított földgázhoz és háztartási gázhoz, ami szűkíti az ellátási lehetőségeket. Különösen az éjszakai időszak problémás, amikor a napenergia – amely az energiamix jelentős részét adja – kiesik a rendszerből.

Az ország ugyan jelentős erőművi kapacitással rendelkezik, de ez nem minden esetben áll rendelkezésre. Több mint 20 gigawattnyi szén- és atomerőművi kapacitás állt le karbantartás miatt, ami tovább növeli a kockázatokat. Az éjszakai áramhiány már elérte az 5,4 gigawattot, ami több millió háztartás ellátásának felel meg.

A klímaváltozás sem segíti a helyzetet

A klímaváltozás hatása is egyre egyértelműbb. A szakértők szerint különösen az éjszakai hőmérsékletek emelkednek tartósan, ami hosszabb távon még nagyobb mértékben terheli az energiarendszert. A felhős időszakok ráadásul bent tartják a meleget, tovább rontva a helyzetet.

A következő hónapok kilátásai sem kedvezőek. Az El Nino jelenség miatt a monszun csapadéka is bizonytalan lehet, ami nemcsak a mezőgazdaságot érintheti, hanem az energiaigényt is tovább növelheti például az öntözés miatt.

A mindennapokban ez már most is érezhető: egyre gyakoribbak a tervezett áramszünetek, több régióban tiltakozások is indultak. A szakértők szerint a rendszer csak akkor kerülheti el az összeomlást, ha egyszerre növelik a kapacitásokat és visszafogják a fogyasztást – ellenkező esetben India valóban energiakatasztrófa küszöbére sodródhat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
