Most derült fény rá: aranytojást tojik a Molnak a szerb tyúk, feltéve ha időben meg tudja szerezni

Május 22 a határidő, hogy a Mol lezárja tárgyalásait a NIS megvásárlására, és egyre csökken az esély, hogy időben végeznek. Növeli, vagy csökkenti a tempót a friss hír, nem tudni, mindenesetre a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) pénteken tette közzé első negyedéves eredményeit, és szépen vastagodott a profitja. Pedig a szankciók által nyomás alá helyezett cég összbevétele csökkent. A Mol horvát leányvállalata épp az ellenkezőjéről számolt be a nyereségesség tekintetében.

A NIS szép nyereséget termel, a Mol megszerezni igyekszik, de nehéz Fotó: AFP

A szerb vállalat 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta a negyedévet, ami 86 százalékkal több mint egy éve – jelent meg a cég honlapján az MTI jelentése szerint.

Ismeretes: az amerikai szankciók alatt álló szerb vállalat megszerzéséről a Mol tárgyalásokat folytat. Ezeknek egyelőre nem látszik a vége, bár a határidő a lezárásukra közeleg.

A NIS profitja meghízott, miközben folyik a szankciók és az ellenőrzés körüli huzavona

A szerb vállalat profitjának megugrását részben az olcsóbb olajkészletek és az emelkedő globális olajárak okozták.

A Brent nyersolaj átlagára 2026 első negyedében hordónként 80,6 dollár volt, ami 7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ebben a negyedévben már benne van március, az energiaárakat globálisan felturbózó iráni háború első hónapja.

A NIS árbevétele 66,2 milliárd dinár volt az év első három hónapjában. Ez 8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban: a kőolajtermékekből mennyiségben 18 százalékkal kevesebbet adtak el, 592,2 ezer tonnányit.

Mégis az történt, hogy az olajiparban kiemelten figyelt adózás, kamatfizetés és értékcsökkenés előtti eredmény, az EBITDA 29 százalékkal 11 milliárd dinárra (94 millió euró) emelkedett.

A profit úgy nőtt, hogy eközben a bevétel soványodott: 72,3 milliárd dinárról 66,2 milliárdra.

A NIS a szankciók közepette is többet ruházott be, 15 százalékkal, az erre fordított összeg 6,3 milliárd dinárra nőtt, miközben a banki adóssága 549 millió euróról 374 millió euróra csökkent.