A Richter húzza magával a BUX-ot, bivalyerős maradt a forint

Az iráni háború lezárása és a Hormuzi-szoros megnyitása miatti optimizmus uralta az európai tőzsdéket szerda délelőtt, így a legtöbb index is felfelé kúszott. Nem volt ez másként a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) réstzvényindexe, a BUX esetében sem, ami mintegy 0,6 százalékos erősödés után 131 600 pont körül mozgott. De a közel-keleti konfliktus lezárásához kapcsolódó optimizmus az olajárak alakulásán is érezhető volt, hiszen a Brent jegyzése több mint 3 százalékot süllyedt és továbbra is a 100 dolláros határ alatt maradt.

Csúcsközelben maradt a forint

A jó hangulat a több mint 4 éves csúcsok közelében egyensúlyozó forintot is segítette, a magyar devizából már csak 355-öt kellett adni egy euróért, noha míg a Magyar Nemzeti Bank akár csökkenthet is az alapkamaton a jövő héten, addig egyre több jel mutat arra, hogy az Eiurópai Központi Bank kamatemelésre készül. Általában a kamatprémium várható szűkülésének a forint gyengülését kellene kiváltania.