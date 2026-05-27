EUR/HUF354,86 -0,32% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF409,67 -0,49% CHF/HUF387,75 -0,47% PLN/HUF83,8 -0,28% RON/HUF67,73 -0,33% CZK/HUF14,61 -0,39%
BUX131 826,73 +0,7% MTELEKOM2 590 -0,08% MOL3 810 -0,26% OTP40 730 +0,56% RICHTER12 490 +2,4% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 088,98 -0,28% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 878,7 +0,03%
A Richter húzza magával a BUX-ot, bivalyerős maradt a forint

Erőre kapott a 4iG a távközlési üzletág jó eredményeinek a hatására. A pesti tőzsdét azonban az ausztráliai terjeszkedlésre készülő Richter húzta főként.
K. B. G.
2026.05.27, 11:37

Az iráni háború lezárása és a Hormuzi-szoros megnyitása miatti optimizmus uralta az európai tőzsdéket szerda délelőtt, így a legtöbb index is felfelé kúszott. Nem volt ez másként a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) réstzvényindexe, a BUX esetében sem, ami mintegy 0,6 százalékos erősödés után 131 600 pont körül mozgott. De a közel-keleti konfliktus lezárásához kapcsolódó optimizmus az olajárak alakulásán is érezhető volt, hiszen a Brent jegyzése több mint 3 százalékot süllyedt és továbbra is a 100 dolláros határ alatt maradt.

A pesti tőzsdén is jó volt a hangulat szerda délelőtt / Fotó: Shutterstock

Csúcsközelben maradt a forint

A jó hangulat a több mint 4 éves csúcsok közelében egyensúlyozó forintot is segítette, a magyar devizából már csak 355-öt kellett adni egy euróért, noha míg a Magyar Nemzeti Bank akár csökkenthet is az alapkamaton a jövő héten, addig egyre több jel mutat arra, hogy az Eiurópai Központi Bank kamatemelésre készül. Általában a kamatprémium várható szűkülésének a forint gyengülését kellene kiváltania.

A blue chipek közül az OTP részvényei mintegy fél százalékos erősödés után 40 700 forint környékén cseréltek gazdát, miközben a legtöbb európai bankpapír is erősödni tudott.

OTP részvény13:02:17
Árfolyam: 40 730 HUF +230 / +0,56 %
Forgalom: 4 903 401 060 HUF
A Mol árfolyamának azonban nem kedvezett az olajárak csökkenése, ahogyan az sem, hogy a vállalat pert vesztett a horvát állammal szemben. A részvények 3800 forint alá süllyedtek a kedvezőtlen hírek hatására, ami több mint fél százalékos esést jelent. Ez azonban még mindig jobb teljesítménynek számít annál, mint amire szerdán az európai olajcégek képesek voltak.

MOL részvény13:02:49
Árfolyam: 3 810 HUF -10 / -0,26 %
Forgalom: 965 122 960 HUF
Reggel a Richter bejelentette, hogy egyik fontos nőgyógyászati készítményével az ausztrál piacra is betör, amit jól fogadtak a befektetők és a gyógyszercég árfolyama több mint 2 százalékos erősödés után a 12 500 forintos szintet ostromolta.

RICHTER részvény13:02:12
Árfolyam: 12 490 HUF +300 / +2,4 %
Forgalom: 529 888 320 HUF
A Magyar Telekom árfolyama a 2600 forintos szint alatt maradt, miután a távközlési cég részvényei enyhén veszítettek az értékükből.

MTELEKOM részvény12:53:46
Árfolyam: 2 590 HUF -2 / -0,08 %
Forgalom: 815 974 594 HUF
A kedden a távközlési üzeltága kiváló eredményeiről beszámoló 4iG megtáltosodott szerdára és a részvény viszonylag magas forgalom mellett közel 4 százalékot erpősödött, átlépve a 2000 forintos szintet.

4IG részvény13:03:23
Árfolyam: 2 046 HUF +76 / +3,71 %
Forgalom: 139 565 046 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
