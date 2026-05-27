Mol–INA-ügy: itt a magyar olajcég válasza az ítéletre – hamis vádakkal támadták a horvátok Hernádi Zsoltot, szó sem volt korrupcióról
Közleményben reagált a magyar olajtársaság a Mol-INA-ügyben született, legújabb választottbírósági ítéletre, melyben a horvát államnak adott igazat, elutasítva a Mol kártérítési kérelmét és Horvátországnak ítélt meg jelentős összeget a testület. A Mol szerint Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója vesztegetést követett el.
A magyar vállalat szerint ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az Interpol is külön elutasított. A mostani határozat középpontjában is a horvát állam kulcstanúja, Robert Jezic szavahihetőségével és megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások állnak. A bíróság ezzel a döntésével ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi döntését, miszerint – nagyrészt Jezic vallomására támaszkodva – korrupció gyanújával bűnösnek találták Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt.
Ugyanebben a döntésben a bíróság elutasította a Mol kártérítési igényét, amely egy olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. A Mol kártérítési követelése a Gáz Keretmegállapodás Első Módosításának (FAGMA) megsértéséből eredt, amelyet a Kosor-kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz Keretmegállapodás (GMA) kapcsán.
A magyar olajtársaság egyúttal hangsúlyozza, hogy a Mol felelős és jogkövető nemzetközi vállalatként a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára.
A választottbírósági testület május 26-i ítéletében teljes egészében elutasította a Mol Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.
Hosszú évekre nyúlik vissza a Mol és az INA vitája
A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie.
A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását. A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította.