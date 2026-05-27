Mol–INA-ügy: itt a magyar olajcég válasza az ítéletre – hamis vádakkal támadták a horvátok Hernádi Zsoltot, szó sem volt korrupcióról

Közleményben reagált a magyar olajtársaság a Mol-INA-ügyben született, legújabb választottbírósági ítéletre, melyben a horvát államnak adott igazat, elutasítva a Mol kártérítési kérelmét és Horvátországnak ítélt meg jelentős összeget a testület. A Mol szerint Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója vesztegetést követett el.

A Mol álláspontját igazolja a választottbíróság ítélete, koholt vádakkal támadták Hernádi Zsoltot

A magyar vállalat szerint ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az Interpol is külön elutasított. A mostani határozat középpontjában is a horvát állam kulcstanúja, Robert Jezic szavahihetőségével és megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások állnak. A bíróság ezzel a döntésével ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi döntését, miszerint – nagyrészt Jezic vallomására támaszkodva – korrupció gyanújával bűnösnek találták Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt.

A választottbíróság a horvát ítéletek elutasításával teljes mértékben igazolja a Mol álláspontját a koholt vesztegetési vádakkal kapcsolatban.

Ugyanebben a döntésben a bíróság elutasította a Mol kártérítési igényét, amely egy olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. A Mol kártérítési követelése a Gáz Keretmegállapodás Első Módosításának (FAGMA) megsértéséből eredt, amelyet a Kosor-kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz Keretmegállapodás (GMA) kapcsán.

A magyar olajtársaság egyúttal hangsúlyozza, hogy a Mol felelős és jogkövető nemzetközi vállalatként a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára.