Magyar Péter csak akkor találkozik Zelenszkijjel, ha Ukrajna teljesíti a kormány feltételeit

A keddi parlamenti ülésnapot és kormányülést követően szerda délelőtt kormányszóvivői sajtótájékoztatóra került sor. Az eseményen a kormányülésen elfogadott határozatokról és az elmúlt napok eseményeiről a kormányszóvivők adtak tájékoztatást, illetve válaszoltak a kérdésekre.

A kelenföldi mozdonytűz kapcsán Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter elrendelte az összes régi, bérelt mozdony átvizsgálását, és a valós idejű vonatkövetés és késéskövetés visszaállítását.

Az azbesztügyben zajlanak a vizsgálatok. A kormány célja az, hogy a lakók egészségügyi monitoringja megkezdődhessen. Elindult egy lakossági tájékoztatás a tudastar.kszgysz.hu oldalon, itt a legfontosabb tudnivalók mellett gyakorlati példákat is felsorakoztatnak, hogy mit célszerű és mit nem szabad csinálni, ha felmerül az azbesztszennyezés gyanúja. Hangsúlyozták, hogy a kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni.

Hétvégén Budapest lesz a labdarúgó-Bajnokok Ligája döntőjének házigazdája. Az érintett szervek felkészültek, azonban a lakosság figyelmét felhívták arra, hogy nagy tömeg várható, aki hétvégén indul útnak, az ezt vegye figyelembe, célszerű hamarabb elindulni, és tájékozódni az esetleges lezárásokról.

Döntéseket hozott a kormány

A kormány felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki, hogyan teremthető meg a magántőkealapok átláthatósága és a tényleges tulajdonos azonosítása. Meg kell vizsgálni, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelel-e az Európai Unió pénzmosás elleni szabályainak. Biztosított-e a 25 százalék fölötti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer.

Az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter június 4-ig felülvizsgálja a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését.

A kormány döntött a 2021. január elseje után engedélyezett nagy ipari beruházások engedélyezési eljárásainak felülvizsgálatáról. Ennek határideje 2026. június 26-a. A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai jogszerű, szakszerű és kellően alapos eljárást követően kaptak-e zöldutat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek különös hatással lehetnek a településen élők életére, a vízbázisokra, a levegőminőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyiek mindennapi biztonságára.