Megjelent a csütörtöki Magyar Közlönyben a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók további 2026. évi béremeléséről szóló kormányrendelet.

Több lesz az adminisztrációs teher mint a béremelés mértéke a pedagógusoknál? Fotó: János Mészáros

Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25 százalékos emelésnek ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4 százalékos pedagógus béremelést "sikerült összehoznia". A pályakezdő pótlék negyven forinttal nő 11 660 forintról 11 700 forintra - jegyezte meg az MTI szerint.

Összehasonlításként felidézte, hogy a Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.



A kereszténydemokrata politikus feltette a kérdést, tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése? - sorolta.

Szóvá tette azt is, hogy ezért a háromezer forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a béremelés mértéke.

Pedagógusbérek: meg kell felelni az uniós elvárásoknak

Az elmúlt években jelentős átrendeződés zajlott le a magyar közszférában, több ágazatban, így a közoktatásban is béremelést hajtott végre a korábbi kormányzat. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint intézményi szinten átlagosan 0,4 százalékpontos béremelést kell végrehajtani, amelyből – a gyakornokok kivételével – minden pedagógusnak legalább 0,3 százalékpontos emelés jut. Az intézkedés célja, hogy a pedagógusbérek továbbra is megfeleljenek az uniós elvárásoknak és a kormány vállalásának, vagyis a pedagógus átlagbér érje el a diplomás átlagbér 80 százalékát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös pedagógus átlagbér 840 753 forint volt.

A rendelet szerint a visszamenőleges illetmény-különbözetet a munkáltatóknak egy összegben kell kifizetniük. Erre legkésőbb a 2026. augusztusi illetmény folyósításával egyidejűleg, vagy augusztusban külön hóközi kifizetésként kerülhet sor. A rendelet a béremelés mellett módosítja a pedagógusok illetményének korábbi határait is. A gyakornokok havi illetménye 2026-ban 707 600 forint lesz.