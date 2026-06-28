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nyár
levegő víz
bojler
hőszivattyú
penész

Megtréfálhat az afrikai a kánikulában a hőszivattyú, ha nem figyelünk – összegyűjtöttük, hogyan kerülje el a csapdákat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Négy fontos dologra is oda kell figyelniük a levegő-víz hőszivattyúk tulajdonosaiknak meleg időben, ha nem akarnak hatalmasat csalódni. A hőszivattyúk kíméletet és helyes használatot igényelnek.
VG
2026.06.28, 20:23

Egészen más helyzetet jelent a nyári kánikula és az aktív hűtési üzemmód használata a levegő-víz hőszivattyúk esetében, mint amikor télen, fűtésre használjuk a berendezéseket. Kis figyelmetlenséggel akár tönkre is tehetjük a hőszivattyúnkat. 

hőszivattyú
A hőszivattyúk nyáron is jó szolgáltatot tesznek/Grafika: Gree

 A Világgazdaság összegyűjtötte, hogy a tulajdonosoknak mely csapdákat kell elkerülniük.

  • Elsősorban a harmatpontra, vagyis túlzott beltéri párásodás elkerülésére,
  • a kültéri egységet érő, közvetlen napsugárzására,
  • a szigetelések állapotára
  • és a használati melegvíz (HMV) túlmelegedésére
    kell ügyelniük.

Támadhat a penész

Amikor a tulajdonos a hőszivattyút valamely felületet (padló-, fal- vagy mennyezet) hűtésére használja, akkor a legnagyobb veszély a penészedés. Ha ugyanis a felületeken keringő hűtővíz hőmérséklete eléri a levegő harmatpontját, akkor pára kicsapódik. Ez csúszós padlót, ázó falakat és penészt okoz. Tehát mindig működjön a rendszerben automatikus harmatpont-figyelő. A vezérlésben érdemes 1-2 Celsius fokos biztonsági sávot hagyni, ekkor a hűtővíz soha nem hűl a kritikus szintnek számító szint alá, ami általában 18-20 Celsius fok. Erre a Bosch figyelmezteti a vevőit, de a tanácsa érvényes a több termékre is.

Ellenjavallt továbbá a nap közbeni, a legnagyobb melegben történő szellőztetés. Ha ugyanis beáramlik a kinti meleg, párás levegő, az lecsapódhat a hűvös belső felületeken.

Árnyékoljuk a hőszivattyú kültéri egységét!

A kültéri egység a nyáron a lakásból kivont hőt adja le a kinti levegőnek. Ha emellett még egész nap tűzi a nap, akkor a levegő akár 50 Celsius fokra is felmelegedhet a környezetében. Ez rontja a hatásfokát, a berendezés még le is állhat miatta, vagy elromolhat. Vagyis amellett, hogy árnyékot biztosítunk a számára, arra is ügyelni kell, hogy a levegő is áramolhasson körülötte.

Arra már az e-Gépész figyelmeztet, hogy a szezon előtt puha kefével vagy vízsugárral (nem nagynyomásúval) tisztítsuk meg a kültéri hőcserélő lamelláit a nyári nyárfaszösztől, portól és bogaraktól, amelyek eltömíthetik azokat.

Nem mindegy, mivel szigetelünk

Sokan a téli fűtéshez használt szálas szigeteléssel burkolják a csöveket. Emiatt azokon a hűtési üzemmódban a szigetelés alatt kicsapódik a pára. A szigetelőanyag megszívja magát vízzel, elnehezül, leválik, és folyamatosan csöpögni fog belőle a víz, ami tönkreteszi a falat vagy a mennyezetet – hívja fel a figyelmet a Riefing. Tehát csak páradiffúzió ellen védett, zártcellás (pl. kaucsuk alapú) szigetelést szabad használni a hűtött vízkörökön.

Használati melegvíz és légionella

A hőszivattyú nyáron is készít meleg vizet a zuhanyzáshoz. Ha rendszert napelemmel táplálja, csábító lehet a melegvíz-tárolót (bojlert) a maximumra járatni, hogy tárolja az energiát. Ám a hőszivattyúnak a magas vízhőfok előállítása nyáron is megterhelő, ezért nem szabad túlzásba a túlmelegítést.

Azt is a Bosch javasolja, hogy ha nyáron hosszabb időre elutazunk, akadályozzuk meg, hogy ezalatt a tartályban pangó 30-40 Celsius fokos langyos vízben elszaporodjanak a baktériumok. Indulás előtt aktiváljuk az automatikus anti-légionella programot, amely időnként 60 Celsius fok fölé fűti a tartályt.

 

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