Nápolyi csoda: Dél-Olaszország felemelkedése Giorgia Meloni legnagyobb fegyverténye lehet

Valami megmozdult az olasz Délen, a Nápoly környéki Campania tavaly 0,9 százalékos gazdasági növekedést ért el, amivel az olasz egység 1861-es kikiáltása óta talán első ízben előzte meg a GDP-jét 0,7 százalékkal felpörgető - Milánó körüli - Lombardiát, a 0,5 százalékos országos átlagról nem is beszélve - derül ki az Olasz Nemzeti Bank adataiból.

Nápolyt látni és megszeretni / Fotó: Photographer: Roberto Salomone/

Dél-Olaszország nélkül nincs szabadszemmel is látható növekedés

Persze az Észak-Olaszországtól való lemaradás továbbra is jelentős az olyan mutatók alapján, mint a munkanélküliség, az egy főre jutó jövedelem, vagy a népsűrűség, ám Nápoly egy olyan regionális újjáéledésen megy át, amely áttörést hozhat Olaszországban, sőt azon túl is, hiszen az Európai Unió számára sem közömbös, hogy mi történik a közösség harmadik legnagyobb gazdaságával.

Azzal pedig tisztában vannak a brüsszeli és a római döntéshozók is, hogy Itália csak akkor képes felpörgetni a gazdaságát, ha az elmaradottabb Dél is kiveszi a részét a fejlődésből.

A fellendülés részben az Európai Uniónak is köszönhető, hiszen öntik az uniós forrásokat a technológiába és infrastruktúrába, elég csak a koronavírus által okozott károkat helyreállító alapra gondolni.

Mindennek ellenére, nem csupán egyetlen kiugró évről van szó, az olasz munkaadói szövetség statisztikái azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között a gazdasági teljesítmény összesen 7,7 százalékkal nőtt délen, szemben az ország többi részének 5,8 százalékos átlagával.