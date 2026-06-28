Akiknek biztos nem veszi el a munkáját a mesterséges intelligencia – a Wizz Air és a HungaroControl munkatársai meséltek hivatásukról

A légiközlekedés népszerű, és folyamatosan növekvő iparág. Magyarországon is egyre többen választják ezt a fajta közlekedési módot távoli, vagy éppen nem is annyira távoli külföldi utazásaikhoz. A mögött, hogy a repülőgép felszáll, majd néhány órával később a célállomáson leszáll, számos, az utasok számára jó esetben láthatatlan folyamat húzódik. Ennek kapcsán szervezett ismeretterjesztő háttérbeszélgetést a Wizz Air.

A Wizz Air és a HungaroControl is kell a sikeres utazáshoz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Turbina TakeOff kerekasztal-beszélgetésen Alföldi Bence, a Wizz Air kapitánya (repülőgép-pilóta) és Kovács Veronika, a HungaroControl légiforgalmi irányítója osztotta meg tapasztalatait a munkájáról. Mindkét pozíció nagy felelősséggel jár, emiatt nemcsak egy magas szintű képzést kell sikerrel abszolválni, hanem nagy odafigyelést és komoly elkötelezettséget is megkövetel a munkatársaktól.

Kovács Veronika elmesélte, hogy a testvére is a HungaroControlnál dolgozott, és végül rajta keresztül kötött ki a szakmában. Alföldi Bence esetében még egyértelműbb volt a választás, ugyanis 8-9 éves korában bekattant nála, hogy pilóta lesz. Ezt követően sok repülőgépszimulátoros játék, majd Szegeden, az egyetemen elvégzett vitorlázórepülős képzés, majd a Wizz Air pilótaakadémiája következett neki.

A magyar gyökerű légitársaság képzése (amelyet Magyarországon, a budapesti képzési központban is elvégezhetnek a jelentkezők) ugyan nem olcsó, de a pilótajelöltek támogatást is kaphatnak, és a Wizz Airnél történő elhelyezkedés további kedvezményeket jelent.

Egy korábbi cikkünkben írtunk róla , hogy a képzési díj összesen 65 ezer euró, mintegy 21,1 millió forint. A Wizz Air azonban hűségbónuszt is ad, ugyanis ha valaki betartja a megállapodás részéleteit, és a végzést követően öt évig a légitársaság alkalmazásában szolgált, akkor az utolsó öt hónap díját, vagyis összesen 5000 eurót elengedi a vállalat.

Hasonló a helyzet a HungaroControlnál is, ahol gyakornoki program keretében már a szintén nem olcsó képzés mellett lehetőség nyílik dolgozni, ezzel pénz keresni és tapasztalatot is szerezni a cégnél. Turi Ferenc vezérigazgató korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy a képzés nehéz, azonban már ennek ideje alatt is magyar átlagnál jóval nagyobb fizetést biztosítanak a résztvevőknek. A kezdő légtérirányító bére is masszív hét számjegyű összeg, ez később még tovább emelkedhet.