Hajólopás történt a Hormuzi-szorosnál: Iránban rejtőzhet a jármű

Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO) jelentése szerint illetéktelen személyek foglalták el a nyílt vízen várakozó hajót.

Hajólopás történt a Hormuzi-szorosnál: Iránban rejtőzhet a lopott jármű

A UKMTO ugyan nem nevezte meg a járművet, azonban a jelek arra utalnak, hogy egy olajszállítóról lehet szó.

A hajólopás eddig ismert körülményeiről

Az eset az Ománi-öbölben történt, az Egyesült Arab Emírségek partvonalától 38 tengeri mérföldre − olvasható a UKMTO jelentésében. A helyszín a Hormuzi-szoros bejáratához közel található, valamint a hajó az eset után Irán felé vette az irányt, így feltételezhető, hogy az elkövetők Teheránhoz köthetők. Nem ez lenne az első hasonló eset és a perzsa vezetésnek érdekében áll befolyását megerősíteni a régióban.

A lehetséges áldozatról

Az eset magyar idő szerint reggel 7 óra 45 perckor történt 2026. május 14-én. A megadott időpontban az incidens koordinátáihoz pedig közel horgonyzott a Latitude nevű olajszállító, amely comore-szigeteki zászló alatt hajózik. A jármű jeladói 4 óra 30 perc körül aktiválódtak, azóta helyzete nem ismert.

Néhány hajó átjutott, de a blokád továbbra is tart

Bár vasárnap óta tíz olajat, üzemanyagot, valamint földgázt szállító hajó haladt át a szoroson, a forgalom továbbra is jóval elmarad a konfliktus előtti szintektől.

A hónap elején Teherán kibővített ellenőrzési övezetét a Hormuzi-szoros térségében, ami most az iráni határtól az emírségekbeli Fudzsejra, illetve Umm al-Kuvajn városáig terjed.