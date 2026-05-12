Egy újabb LNG-tanker csúszott át a Hormuzi-szoroson

Egy második katari LNG-t szállító tanker is átjutott a Hormuzi-szoroson kedden, miután lekapcsolta helyzetjelzőjét és elérte az Ománi-öböl térségét. A szingapúri zászló alatt hajózó, 174 ezer köbméter földgáz szállítására alkalmas Mihzem úti céja Pakisztán.

A Mihzem LNG-tanker is átbújt a kulcslyukon / Fotó: VesselFinder

Katar közelében több LNG-tanker is lekapcsolta a jeladóját

Az LNG-tanker sikeres átkelése a Hormuzi-szoroson azután következik, hogy hétfőn Katar arra kérte az ország fő exportterminálja közelében horgonyzó LNG-tankereket, hogy biztonsági okokból kapcsolják le helyzetjelzőjüket. A Bloomberg információ szerint

hétfőn legalább kilenc tanker helyzetjelzőjét kapcsolták le az ország közelében.

Miután a hétvégén már egy másik LNG-tanker is átjutott a blokádon, ugyancsak helyzetjelző nélkül, ez arra utalhat, hogy valamelyest javulhat a szoroson áthaladó forgalom.

A közelmúltban két olyan tanker is átjutott a fojtóponton, melyek az egyesült arab emírségekbeli ADNOC Dasz-szigetén lévő létesítményében vették fel a rakományukat. A hajók követését a jelek zavarása is nehezíti a térségben, melynek eredményeként nem mindig valós adatok érkeznek a Perzsa-öbölben zajló mozgásokról.

Az LNG-importja szinte teljes egészét Katarból beszerző Pakisztán közvetítőként vesz részt az amerikai–iráni tárgyalásokon, melyek a háború lezárását célozzák, de otthont is adott a delegációk találkozásának. Iszlámábád azonban nem igazán engedheti meg magának, hogy a szpot piacon szerezze be a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső LNG-t.

Kedd délután az európai TTF-gáztőzsdén az árak mintegy 1 százalékos emelkedést mutattak, ami elmarad az olajárak jelentősebb, 3,5 százalékos emelkedésétől.