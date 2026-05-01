Ettől újabb európai országokban sápadnak el: a megsértett Donald Trump elvinné az amerikai csapatokat: "miért is ne tenném?"

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok iráni katonai műveletét támogató hozzáállás hiányát kifogásolva fontolóra veszi az amerikai haderő csökkentését Németország mellett Olaszország és Spanyolország esetében is. Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott egyik csütörtöki eseményen az esetleges csapatkivonásra vonatkozó kérdésekre válaszolva azzal felelt: „Igen, valószínűleg, miért is ne tenném?”

Donald Trump kemény üzenete Európának: csökkentheti az amerikai katonai jelenlétet több NATO-országban

Trump úgy fogalmazott, hogy „Olaszország egyáltalán nem volt segítségünkre, Spanyolország pedig borzasztó, egészen borzasztó volt”. Az elnök megismételte korábbi kifogását, miszerint az említett európai szövetségesek „nem voltak ott, amikor szükség lett volna rájuk”.

Minden esetben azt mondták, hogy nem akarnak belekeveredni, pedig ők használják a Hormuzi-szorost, mi nem

– hangoztatta Trump az európai országok elzárkózó hozzáállását bírálva.

Megismételte a német kancellárral szemben megfogalmazott kritikáját is, amiért Friedrich Merz bírálta az Egyesült Államok iráni műveletét. Donald Trump úgy vélekedett, hogy a német kormányfő „szörnyű munkát végez”, országa bevándorlási és energetikai, valamint számos egyéb gonddal, emellett pedig az Ukrajna jelentette nagy problémával küzd.

Megjegyezte: azzal a céllal a német kancellár is egyetért, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába, és az Egyesült Államok pontosan ennek megvalósítását vitte végbe tökéletesen.

Donald Trump közölte, nincs ellenvetése, hogy Irán szerepeljen a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében tartanak meg. Ezt arra reagálva mondta, hogy Gianni Infantino, a sportág nemzetközi szövetségének (FIFA) elnöke ragaszkodik ahhoz, hogy az eredeti terveknek megfelelően az ázsiai ország válogatottja az Egyesült Államokban lépjen pályára.

„Hagyjuk őket, hadd játszanak jól” – mondta, és hozzátette, hogy „ha Gianni mondta ezt, akkor nekem rendben van”.

Az amerikai szenátusban is vannak kérdések Iránnal kapcsolatban

Vita alakult ki az amerikai szenátus bizottsági meghallgatásán arról, hogy az Iránnal életbe lépett tűzszünet időszaka beleszámít-e a katonai konfliktus időtartamába, amelynek hatvanadik napja után az adminisztrációnak a kongresszus jóváhagyását kell kérnie.