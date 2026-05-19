Megtámadták az oroszok a Duna egyik legnagyobb kikötőjét, kritikus a helyszín: innen indulnak útra a gabonaszállító hajók – Ukrajna azonnal visszavágott

Súlyos támadás érte a Duna egyik legjelentősebb kikötővárosát Ukrajnában. A dunai kikötő azért kritikus infrastruktúra, mert egy létfontosságú gabonaexport-központ.

Izmajil városáról van szó, amely az odesszai régióban található. Többször támadták már az orosz erők különböző katonai csapásokkal, és most kedden, a kora hajnali órákban érte újabb találat.

Az ukrán fél tájékoztatása szerint a légvédelem szinte az összes orosz drónt megsemmisítette, méghozzá lakatlan terület felett, ezáltal a civil lakosság fenyegetettségét a minimálisra csökkentették.

A támadás körülbelül hajnali 1 órától 3 óráig tartott. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, hogy megfékezzék a kialakult tüzet. Legutóbb május 2-án érte katonai csapás Izmajil kikötői infrastruktúráját.

Nem csak itt támadtak az oroszok, Harkivban egy orosz dróntámadás után két embert kellett kimenekíteni, egy személy pedig vélhetően még mindig a romok alatt van.

Eközben Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy négy, a főváros felé tartó drónt lőttek le, és a mentőszolgálatokat is mozgósították. Ez egy hétvégi, az orosz főváros elleni heves ukrán dróntámadás után következett be. Erre válaszul Oroszország csapást mért Odesszára és Dnyipróra lakóépületeket rongálva meg és tucatnyi embert megsebesítve.

Az Ukrajnával határos oroszországi Kurszki területen egy nő életét vesztette, két ember pedig megsérült egy hétfő esti ukrán támadásban.

Oroszország déli Rosztovi területe, valamint a Moszkvától északkeletre fekvő, olajfinomító infrastruktúrának otthont adó Jaroszlavl szintén dróttámadásokról számolt be. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója a Moszkva felé tartó autósokat figyelmeztette a drónok jelentette veszélyre.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz finomítói kapacitás 10 százalékkal csökkent az elmúlt hónapokban a drón- és rakétatámadások miatt, majd hozzátette:

Putyin természetesen felhalmozott egy háborús kasszát, de ez bizonyára nem elég ahhoz, hogy a végtelenségig harcoljon.

A harcok annak ellenére folytatódnak, hogy a hónap elején Oroszország és Ukrajna még megállapodott egy háromnapos tűzszünetben amerikai közvetítéssel. Ennek része volt egy tervezett, ezer-ezer fős fogolycsere. A felek a fegyverszünet alatt és után is kölcsönösen egymást vádolták a megállapodás megsértésével.