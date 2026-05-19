Hihetetlen népszerű a BMW debreceni modellje: ötvenezer megrendelés érkezett fél év alatt az iX3-ra
A debreceni gyárban készülő iX3 modell iránt a várakozásokat messze meghaladó érdeklődés mutatkozik, eddig mintegy 50 ezer rendelést adtak le – mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen.
A vállalat ezért a tervezettnél korábban, már februárban elindította a második műszakot a Debrecenben működő üzemben, ami a foglalkoztatás bővülését is magával hozhatja, bár ennek részleteiről egyelőre nem közöltek adatokat.
Díjnyertes modell, stratégiai beruházás
A Debrecenben gyártott BMW iX3 a Neue Klasse modellcsalád első tagja, amely több rangos elismerést is begyűjtött, köztük
- az Év Magyar Autója 2026 díjat,
- valamint a Világ Év Autója
- és a Világ Év Elektromos Autója
címet. A beruházási döntés mögött több tényező állt: az európai piacok közelsége, a kiépült beszállítói hálózat, valamint a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő. Schmidt szerint a magyar autóipar több évtizedes tapasztalata is kulcsszerepet játszott abban, hogy a vállalat Debrecent választotta.
Regionális hatások és beszállítói lánc
A debreceni gyár sikere nemcsak helyi, hanem régiós szinten is éreztetheti hatását: hozzájárulhat a közép- és kelet-európai beruházások élénküléséhez és a beszállítói hálózat fejlődéséhez. A BMW szerint a magyarországi gyártás azt is bizonyítja, hogy Európában is lehet globálisan versenyképes elektromos járműveket előállítani.
A vállalat ellátási lánca jelentős: egy jármű értékének mintegy 70 százaléka beszállítóktól származik, a BMW világszerte körülbelül 2700 első körös partnerrel dolgozik együtt, miközben több tízezer további szereplő kapcsolódik be közvetetten a termelésbe.
Technológiai nyitottság és globális verseny
Schmidt hangsúlyozta: a BMW továbbra is a technológiai semlegesség híve, vagyis párhuzamosan fejleszt benzin-, dízel-, plug-in hibrid, tisztán elektromos és hidrogénhajtású modelleket. Ez a megközelítés szerinte stabilitást ad a gyorsan változó szabályozási és piaci környezetben.
A vállalat nem támogatja a kínai versenytársakkal szembeni vámokat vagy kereskedelmi korlátozásokat, ugyanakkor fontosnak tartja az egyenlő versenyfeltételek biztosítását. A kínai piacot intenzív verseny és gyors innováció jellemzi, ami globális szinten is gyorsítja a technológiai fejlődést.
Helyi gyártás, globális stratégia
A BMW egyik alapelve, hogy a fő piacokat lehetőség szerint helyi gyártással szolgálja ki. Kínában az eladott járművek több mint 85 százalékát helyben gyártják, míg az Egyesült Államokban a dél-karolinai üzem a vállalat legnagyobb gyára, amely az amerikai értékesítés jelentős részét adja.
Az autóiparban várható konszolidáció kapcsán Schmidt úgy fogalmazott: hosszabb távon jellemzően minden régióban egy helyi gyártó kerül vezető pozícióba – az Egyesült Államokban például a Ford és a General Motors, míg Kínában egy hazai szereplő dominanciája valószínűsíthető.
A fenntarthatóság mint versenyelőny a BMW-nél
A BMW célja, hogy legkésőbb 2050-re a teljes értékláncában elérje a nettó zéró kibocsátást, összhangban a párizsi megállapodással. A vállalat szerint a fenntarthatósági célok nemcsak környezeti, hanem üzleti szempontból is kulcsfontosságúak, mivel hosszú távon versenyelőnyt biztosíthatnak.
A cég emellett ösztönzi beszállítóit a körforgásos gazdasági megoldások és a megújuló energiaforrások alkalmazására, mert álláspontjuk szerint ez jelenti az egyetlen fenntartható fejlődési irányt Európa számára.