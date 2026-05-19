Sosem látott pénzeső: durván megugrott a céges kifizetés év elején – óriási osztalék ütötte a befektetők markát

Kényeztették befektetőiket a tőzsdei cégek az év elején, minden eddigi rekord megdőlt a részvényesi juttatásoknál. A világ legnagyobb vállalatai 421 milliárd dollár osztalékot fizettek ki az első negyedévben.
K. T.
2026.05.19, 14:39
Frissítve: 2026.05.19, 14:55

Az iráni háború okozta geopolitikai feszültségek éleződése, a vele járó energiaválság és inflációs félelmek ellenére soha nem látott pénzesőt szórtak befektetőikre év elején a tőzsdei cégek világszerte. A globális tőzsdei osztalékfizetés új csúcsot döntött az első negyedévben a Rankia friss összeállítása alapján.

Csúcsosztalékot fizettek a tőzsdei cégek az év elején / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A bővülést az erős vállalati fundamentumok és eredményszámok támogatták, noha emellett szezonális hatások is segítették.

A tőzsdei cégek összesen 421 milliárd dollárt fizettek ki osztalék formájában részvényeseiknek az első negyedévben, ami új abszolút csúcs és 6,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A fejlett piacokon szórták ki a legtöbb pénzt a befektetőknek

Az év eleji növekedés szinte kizárólag a fejlett piacoknak köszönhető. Európa kontinentális részén 34 százalékkal 68 milliárd dollárra ugrott a közvetlen részvényesi juttatások mértéke, a bővülés igazi katalizátora azonban Észak-Amerika volt, ahol 9 százalékkal 205 milliárd dollárra emelkedett a kifizetett osztalék összege. A térség ezzel egymaga a globális kifizetés felét adta.

A vállalati kifizetések 

  • az Egyesült Királyságban, 
  • Japánban 
  • és a csendes-óceániai térségben is meghaladták a 2025 eleji szintet.

Ezek a szektorok bántak legbőkezűbben az osztalékkal

A szektorokat tekintve két terület járt élen a kifizetések felpörgetésében. A tengerentúlon, az észak-amerikai vállalatok közül a pénzügyi cégek bőkezűsége emelkedett ki: összesen 45 milliárd dollárt osztottak vissza tulajdonosaiknak, a globális növekedéshez pedig 31 százalékkal járultak hozzá.

A részvény-visszavásárlásokat és az osztalékemeléseket az erős tőkehelyzet és a javuló eredmények mellett lehetővé tette az is, hogy az amerikai bankok sikeresen teljesítették a Fed stressztesztjét.

Kontinensünkön az egészségipari vállalatoknál koncentrálódott a részvényesi juttatások java, ezen belül is néhány nagy gyógyszergyártó márciusi kifizetése javította az összképet. Az Európában tapasztalt 17 milliárd dolláros növekedéshez hétmilliárd dollárral járult hozzá a szektor.

Van, ahol összébb húzták a nadrágszíjat

A feltörekvő piacokon ezzel szemben összébb húzták a nadrágszíjat a tőzsdei cégek. Kínában csak a pénzügyi vállalatok osztaléka 10 milliárd dollárral esett vissza éves alapon, ám e mögött nem a gyengülő fundamentumok, hanem sokkal inkább a bázishatás áll. Az ázsiai ország négy legnagyobb bankja ugyanis félévenkénti osztalékfizetésre állt át, és a 2025 első fél évében megtermelt profitjuk után járó összeget már decemberben kiutalták a befektetőknek.

A második negyedévben Európa lehet a részvényesi juttatások motorja a szezonálisan hagyományosan erős áprilisi–májusi osztalékfizetési szezon miatt. Az energia- és nyersanyagszektor részvényei 2026-ban újra a növekedés fő hajtóerőivé válhatnak, feltéve, hogy a fennálló geopolitikai kockázatok miatt továbbra is magasak maradnak az árupiaci termékek árai.

