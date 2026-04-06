A német ipar figyelme újfent a fegyvergyártás felé irányul, ugyanis a hagyományos ágazatokban visszaesett a kereslet, a gyárak kapacitásai pedig kihasználatlanok maradtak. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara friss felmérése szerint ma már minden hatodik ipari vállalat kapcsolódik a védelmi iparhoz, miközben a cégek közel harmada ebben lát új és könnyebb növekedési lehetőséget.

Ezt senki se hitte volna: Németország átáll a totális fegyvergyártásra, az autóipar már tankokhoz gyárt alkatrészt – nincs más esélyük / Fotó: Andreas Wolochow

A fegyvergyártás maradt az egyetlen járható út

Ez a változás leginkább a járműiparban érzékelhető, mely évtizedeken át a német gazdaság egyik alappillére volt. Ebben az ágazatban már több mint minden harmadik vállalat dolgozik közvetlenül vagy közvetve a hadiiparnak. Az autóipari visszaesés – a gyengülő kereslet, az elektromos átállás költségei és a nemzetközi verseny erősödése – miatt felszabaduló kapacitások egy része most katonai projektekbe áramlik át. Ez azt jelenti, hogy

a korábban civil célra optimalizált gyártási és fejlesztési rendszerek egyre inkább kettős felhasználásúvá válnak.

A folyamat már kézzelfoghatóan megjelent az ipari átalakulásban is. Görlitzben egy korábbi vasúti üzemet alakítanak át harckocsialkatrészek gyártására, ami jól mutatja, hogy a meglévő infrastruktúrát gyorsan át lehet irányítani a védelmi szektor felé. Eközben a beszállítói láncok is átrendeződnek: a ZF például a Rolls-Royce Power Systems-szel közösen fejleszt meghajtórendszert a jövőbeli német–francia harckocsihoz. Ez a fajta együttműködés azt jelzi, hogy a hadiipar nem különálló sziget, hanem egyre mélyebben integrálódik a teljes ipari ökoszisztémába.

A legtöbben csak beszállnak, nem tisztán hadiipari cégek

Fontos ugyanakkor, hogy a fegyvergyártás súlya nem csak a közvetlen termelésben mérhető. A vállalatok mindössze 2,5 százaléka gyárt ténylegesen fegyvereket, viszont további 14,5 százalék már beszállítóként van jelen a szektorban. Ide tartoznak azok a cégek, melyek alkatrészeket, technológiát vagy olyan termékeket fejlesztenek, melyek civil és katonai célra egyaránt használhatók. Ez a kettős felhasználás teszi lehetővé, hogy a hadiipar hatása jóval szélesebb körben érvényesüljön, mint amit a hagyományos értelemben vett fegyvergyártás mutat.