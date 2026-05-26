A nagy AI-sztori: mi lesz a valóság, ha az AI átveszi a médiát?

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak információt ad vagy szöveget ír, hanem egyre inkább érzelmi és társas szerepet is betölt az emberek életében. A nagy AI-sztori új adásában Szadai Károly médiatörténész, az NMHH Médiatanácsának tagja arról beszélt, hogy az AI megjelenésével nem egyszerű technológiai váltás zajlik, hanem a valósághoz, a kapcsolatokhoz és a médiához való viszonyunk alakul át gyökeresen. Szerinte már nemcsak az adatainkat, hanem lassan az érzelmeinket is átadjuk a gépeknek. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.05.26., 18:50
A mesterséges intelligencia körüli viták gyakran technológiai kérdésekről szólnak: mennyire okos egy modell, milyen gyors, mennyire pontos vagy mennyire veszélyes. Szadai Károly médiatörténész, az NMHH Médiatanácsának tagja szerint azonban valójában nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy közben hogyan változik meg az ember. „Az utolsó határok bomlanak le, és az érzelmeinket adjuk át” – fogalmazott A nagy AI-sztori legújabb adásában. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

A mesterséges intelligencia nem önmagában értelmezhető technológiai fejlesztés, hanem egy hosszú médiatörténeti folyamat része. A könyvnyomtatás megváltoztatta az olvasást, az internet a kommunikációt, a generatív AI pedig most azt alakítja át, hogyan jutunk információhoz, és hogyan értelmezzük a valóságot. A könyvnyomtatás idején az emberek közelebb kerültek az eredeti forrásokhoz, míg az AI korában újra interpretációkat kérünk, csak most már a géptől.

Az AI már nem csak eszköz

A beszélgetés egyik legfontosabb kérdése az volt: az AI még mindig csak eszköz, vagy már több annál? Szadai Károly szerint az ember hajlamos megszemélyesíteni mindent, ami beszél hozzá. A nyelvi modellek pedig pontosan erre épülnek: természetes nyelven kommunikálnak, emberi hangon szólalnak meg, és olyan reakciókat adnak, amelyek társas helyzetet imitálnak. Példaként egy társasházi jegyzőkönyvet említett, amelyből AI segítségével generált podcastet hallgatott meg az autójában. A száraz dokumentumból így egy könnyen befogadható, „emberi” beszélgetés lett.

Szadai Károly szerint a probléma éppen az, hogy ezeket a humanizáló dolgokat szeretjük.

Aczél Petra arról beszélt, hogy egyre többen fordulnak AI-rendszerekhez lelki vagy emberi problémákkal. Az AI mindig elérhető, mindig türelmes, és szinte folyamatosan megerősíti a felhasználót. Nem kérdez vissza kényelmetlenül, nem konfrontálódik, nem fárad el. Ez könnyen alakíthat ki érzelmi kötődést vagy akár függőséget is.

Szadai Károly szerint ráadásul már most megjelentek azok a rendszerek, amelyekkel romantikus vagy intim kapcsolatot lehet szimulálni arccal, hanggal és személyiséggel. Ez szerinte már nem egyszerű technológiai kérdés, hanem a valóság fogalmának átalakulása.

A szabályozás lemaradt

Európa próbálja szabályozni az AI-t, de valójában nem itt történik a fejlesztés. A nagy modellek az Egyesült Államokban és Kínában készülnek, miközben az európai szabályozás sokszor lassú, és nehezen reagál a technológia sebességére. Szadai Károly szerint az igazi probléma nem is feltétlenül a szabályozás hiánya, hanem az önkorlátozás hiánya. Nem látja annak jelét, hogy a technológiai cégek maguktól lassítanának vagy korlátokat húznának.

A mesterséges intelligencia nem önmagában értelmezhető technológiai fejlesztés, hanem egy hosszú médiatörténeti folyamat része / Fotó: Metamorworks

Fontos beszélni a gyermekvédelemről is: Szadai Károly szerint a gyerekek ma olyan rendszerekkel beszélgetnek, amelyek mindig pozitív visszajelzést adnak, mindig meghallgatják őket, és folyamatos figyelmet biztosítanak számukra. Közben viszont 

a gyerekeknek még nincsenek meg azok a kompetenciáik, amelyekkel kritikusan tudnák kezelni ezeket az interakciókat.

A legaggasztóbb szerinte az, hogy mindeközben alig érkeznek társadalmi vagy szabályozói reakciók.

A műsorvezető azt kérdezte: mi történik akkor, ha a médiatartalmak többségét már nem emberek, hanem AI-modellek gyártják?

Szadai Károly ezzel kapcsolatban elmondta, szerinte ez már részben meg is történt. Az internetes tartalmak jelentős részét algoritmusok formálják, és a hírfogyasztásunk nagy részét is algoritmusok irányítják.

A legnagyobb veszélynek azonban nem ezt tartja, hanem azt, hogy egyre kevésbé érdekel minket a valóság: „Arra vagyunk kíváncsiak, hogy azt halljuk, amit mi gondolunk.” És ha ez valóban így van, akkor a generatív AI nem egyszerűen új technológia lesz, hanem a valóság személyre szabott verzióinak gyártója.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Hogyan alakítja át az AI a forrásokhoz való viszonyunkat? (04:44)
  • Nincs időnk felmérni az AI következményeit (08:01)
  • Miért érzi gyengének az európai AI-szabályozást? (11:52)
  • Mi történik, ha már teljes filmeket gyárthatunk AI-jal? (14:02)
  • Hogyan alakítja át az AI az emberi kapcsolatok fogalmát? (15:06)
  • Miért aggasztó az AI szerepe a gyermekek életében? (21:30)
  • Honnan tudjuk majd, hogy egy tartalmat ember vagy AI készített? (25:56)

