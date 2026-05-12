Németország: gyorsul az infláció az iráni háború miatt, elszálltak az energiaárak

Németországban 2,9 százalékra, 2024 januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban az egy hónappal korábban jegyzett 2,7 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden ismertetett végleges adatai szerint.

Megdrágult az élet Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Egy hónap alatt 0,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 1,1 százalékos növekedést követően.

Az éves infláció gyorsulását elsősorban az energiatermékek drágulása okozta.

Ruth Brand, a Destatis elnöke azt mondta, hogy az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.

A Destatis közleménye szerint Németországban éves összevetésben az energiaárak 10,1 százalékkal ugrottak meg áprilisban, miután egy hónappal korábban 7,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerárak is gyorsuló ütemben, 1,2 százalékkal nőttek egy év alatt a márciusi 0,9 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára 2,8 százalékkal emelkedett, miután egy hónappal korábban 3,2 százalékkal nőtt.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció a márciusi havi 2,5 százalék után 2,3 százalékon állt áprilisban.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztóiárindex-emelkedés mértéke éves bázison 2,9 százalékra gyorsult az előző havi 2,8 százalékos növekedést követően; havi összevetésben pedig 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak áprilisban a márciusi 1,2 százalékot követően.

Jelentősen rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági előrejelzését a német gazdasági minisztérium. A 2027-es kilátásokat is lefelé módosították: 1,3 százalék helyett már csak 0,9 százalékos bővüléssel számolnak.

A döntés hátterében egyértelműen a romló nemzetközi környezet áll. Katherina Reiche gazdasági miniszter közleménye szerint a várt fellendülést ismét külső geopolitikai sokkok fékezik meg. Ez nem új jelenség: a német gazdaság már a koronavírus-járvány óta nehezen talál vissza a korábbi növekedési pályára.

Nem ez az első ilyen jellegű sokk az elmúlt években.

Az orosz–ukrán háború már korábban is jócskán megemelte az energiaárakat,

ami komoly terhet rakott a német vállalatokra. Most az iráni konfliktus ezt a folyamatot erősíti tovább, így a gazdaság egyszerre több fronton is nyomás alá került.