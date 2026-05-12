Vérzivataros nap elé nézünk: hatalmas szakadással nyitottak az európai részvényindexek

Az európai tőzsdék negatív tartományban nyitottak; egyre kisebb az esélye annak, hogy gyors megoldás születik az Egyesült Államok és Irán közötti háborúra.

A medve és a bika a Frankfurti Tőzsde épülete előtt – hatalmas szakadással nyitottak az európai tőzsdék / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem sokkal a nyitás után a páneurópai Stoxx 600 index 1,2 százalékos mínuszban állt, miközben minden szektor és valamennyi vezető tőzsdeindex is határozottan negatív tartományba került – írja a CNBC.

Az amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatos optimizmust hétfő késő este kijózanító valóságérzet váltotta fel, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette:

a jelenlegi tűzszünet „lélegeztetőgépen van”, mert

Teherán „elfogadhatatlan” választ adott Washington háború lezárását célzó javaslatára.

A nagyjából egy hónapja fennálló fegyvernyugvás állapota „hihetetlenül gyenge” – mondta Trump újságíróknak az Ovális Irodában.

Drágult az olaj, a piac az amerikai inflációra vár

A nyilatkozatokra reagálva emelkedtek az olajárak, miközben az ázsiai–csendes-óceáni térség tőzsdéi vegyesen teljesítettek az éjszaka folyamán. Ezzel párhuzamosan az amerikai részvényindex-határidős jegyzések hétfő este a stagnálás közelében mozogtak, mivel a befektetők az áprilisi fogyasztói árindex adatközlésére vártak.

A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy az infláció éves alapon 3,7 százalékkal emelkedett.

Belpolitikai válság Nagy-Britanniában – meddig marad Starmer?

Az európai piacok keddi kereskedésében egyre nagyobb figyelmet kap a brit belpolitikai válság is: már több mint 70 munkáspárti képviselő szólította fel Keir Starmer miniszterelnököt lemondásra vagy arra, hogy jelöljön ki menetrendet a távozására. Mindez azt követően történt, hogy a kormánypárt rendkívül gyenge eredményt ért el a múlt heti helyhatósági választásokon.

A miniszterelnök magára vállalta a rossz választási eredmények miatti felelősséget, és hétfőn elismerte, hogy vannak „kétkedők” a pártban. Starmer megfogadta, hogy „szembenéz az ország előtt álló nagy kihívásokkal”, ám beszéde nem győzte meg a párt bennfenteseit: hétfőn több miniszteri tanácsadó is lemondott.

Szakadnak a brit kötvények és részvények, esésben az európai tőzsdék

A brit államkötvények – az úgynevezett giltek – hozamai kedden tovább emelkedtek.

A tízéves referenciahozam legutóbb közel 10 bázisponttal, 5,099 százalékra nőtt.

Közben a brit font 0,5 százalékkal gyengült az amerikai dollárral szemben, és

0,3 százalékot veszített az euróhoz képest.

Az Egyesült Királyság bankszektorának részvényeit is erős eladói nyomás sújtotta:

a NatWest 4,6 százalékot,

a Lloyds 4,1 százalékot,

a Barclays 4 százalékot esett, ezzel a legnagyobb vesztesek közé kerültek az FTSE 100 indexben.

A vállalati gyorsjelentések továbbra is a befektetői figyelem középpontjában állnak: kedden a Siemens Energy, a Munich Re és az Imperial Brands is pénzügyi frissítést adott részvényeseinek.

Kijózanodik az olajpiac is

Az olajárak kedden 2 százalékkal emelkedtek az amerikai–iráni hírek hatására.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 2 dollárral, azaz 1,9 százalékkal, 106,21 dollárra emelkedett hordónként,

az amerikai West Texas Intermediate 2,31 dollárral, vagyis 2,4 százalékkal, 100,38 dollárra drágult magyar idő szerint 9:26-kor.

Mindkét benchmark közel 2,8 százalékos emelkedést mutatott hétfőn is.

Egy valódi áttörés a béketárgyalásokban akár 8–12 dolláros árkorrekciót is kiválthatna, ugyanakkor bármilyen eszkaláció vagy újabb blokádfenyegetés gyorsan ismét 115 dollár fölé emelhetné a Brent árfolyamát

– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője.