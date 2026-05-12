Összeomlott a legendás európai autómárka: átállt elektromos modellekre, így már senkinek se kell - a kínai tulajdonos tette tönkre

Ikonikus brit helyszínen épülhet az új üzem a Lotus számára. A döntés megváltoztatja Európa ipartörténetét, hiszen a Lotusnak megoldást kell találnia a gyenge eladásokra, a magas költségekre, az amerikai vámokra és arra a kérdésre, hogy meddig lehet egy legendás sportautómárkát teljesen elektromos irányba terelni, ha a kereslet nem nő elég gyorsan.
Csókási Annamária
2026.05.12, 06:38

Feng Qingfeng, a Lotus Group vezérigazgatója a Financial Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy a vállalat korábban túl gyorsan haladt. A menedzsment most már nem a korábbi, rendkívül ambiciózus növekedési pályát erőlteti, hanem a nyereségességet és a hosszabb távon fenntartható működést helyezi előtérbe.

Nagy-Britannia kínai autóipari gyarmattá vált a Geely számára / Fotó: CFOTO via AFP

A jövő a kínai sportautóké

A Financial Times szerint a Lotus drasztikusan visszavágta értékesítési célját. A korábbi terv még arról szólt, hogy a társaság 2028-ra évente 150 ezer autót ad el. Az új cél ezzel szemben mindössze 30 ezer jármű az évtized végére. A különbség megmutatja, mekkora korrekcióra kényszerült a cég. A Lotus tavaly 6520 autót értékesített, miközben az üzletmenetet az amerikai vámok is nehezítették.

A Lotus az elmúlt években azt a célt tűzte ki, hogy a Porschéval is versenyre keljen, de a terv több ponton elakadt. A vállalat 

  • termékcsúszásokkal, 
  • költségtúllépésekkel 
  • és az elektromos autók iránti lanyhább kereslettel szembesült. 

A teljes elektromos átállásra épített stratégia így nem hozta meg a várt áttörést, a márka pedig most jóval óvatosabb, vegyes hajtásláncokra épülő irányt vesz.

Új kínai stratégiára volt szükség

Az új stratégia középpontjában az első konnektoros hibrid Lotus, az Eletre X áll. A modellt márciusban mutatták be Kínában, és a vállalat szerint már több mint ezer megrendelés érkezett rá. Az autó a Geely hibrid platformjára épül, és a tervek szerint még az idén Európában is megjelenik. Feng Qingfeng szerint rövid távon az lenne a cél, hogy a Lotus termékkínálatának 60 százalékát hibridek adják, míg a fennmaradó rész tisztán elektromos modell legyen. Emiatt a birt Hethel üzembe telepítheti a Lotus 

első hibrid szuperautójának gyártását. 

A Type 135 néven emlegetett modell V8-as hibrid hajtásláncot kapna, bemutatása pedig 2028-ban várható. Feng szerint Hethel lenne a legjobb választás, ugyanakkor a végleges döntésnél figyelembe kell venni az ellátási lánc elérhetőségét, a működési hatékonyságot és a költségfegyelmet is.

Bár a Lotus tavaly még váratlanul visszakozott a hetheli termelés leállítására vonatkozó tervektől. A vállalat emellett 550 brit munkahely megszüntetését is bejelentette, ami a helyi dolgozói létszám mintegy 40 százalékának felelt meg. A gyár jelenleg nagyjából 600 teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztat.

Döntésre jutott a vezetőség 

A Lotus vezetése azóta azt hangsúlyozza, hogy elkötelezett Hethel jövője mellett. Feng szerint a brit üzem fontos exportközponttá válhat, különösen annak fényében, hogy a kereskedelmi megállapodás csökkentette egyes, az Egyesült Királyságban gyártott és az Egyesült Államokba exportált autók vámterheit. Ez különösen lényeges, mert a Kínában készülő Eletre X-et a magas vámok miatt 

nem tervezik az amerikai piacon értékesíteni.

A vezérigazgató ugyanakkor jelezte, hogy Hethel versenyképességén még javítani kell. A Lotus további brit kormányzati támogatást is szükségesnek tartana ahhoz, hogy az országban erősebb ipari beszállítói háttér épüljön ki a konnektoros hibridekhez. Feng úgy fogalmazott: működőképessé kell tenniük ezt a modellt.

