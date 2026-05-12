Amerika újraindíthatja a háborút: Irán túlfeszítette a húrt, Trump éktelen haragra gerjedt – „Ez csak szemét”

Donald Trump egyetlen mondattal gyakorlatilag újra a szakadék szélére lökte az iráni háborús tűzszünetet. Az amerikai elnök nyíltan „szemétnek” nevezte Teherán válaszát a washingtoni békejavaslatra, és jelezte: a néhány hete életbe lépett fegyvernyugvás már csak „életfenntartó gépeken van”. A konfliktus azért különösen veszélyes, mert közben a Hormuzi-szoros továbbra is részben lezárva maradt, az olajár ismét emelkedésnek indult, és a világ energiaellátásának egyik legfontosabb útvonala továbbra is bizonytalan helyzetben van.

Az amerikai–iráni konfliktus február vége óta tartó eszkalációja után Washington korábban olyan megállapodást próbált tető alá hozni, amely először a harcok befagyasztását érte volna el, és csak utána kezdődtek volna tárgyalások az érzékenyebb kérdésekről, például az iráni atomprogramról. Teherán azonban ennél jóval többet követelt – számolt be a Reuters.

Irán többek között azt várná el, hogy minden fronton álljanak le a harcok, beleértve Libanont is, ahol Izrael továbbra is a Hezbollah ellen harcol. Emellett Teherán saját ellenőrzését hangsúlyozta a Hormuzi-szoros felett, követelte az amerikai tengeri blokád megszüntetését, valamint a háborús károk megtérítését is.

Donald Trump erre rendkívül kemény hangnemben reagált:

Azt mondanám, hogy a tűzszünet most a leggyengébb állapotában van, miután elolvastam azt a szemét választ, amit küldtek. Be sem fejeztem az olvasását

– mondta újságíróknak az amerikai elnök.

A kijelentés azért különösen súlyos, mert Trump az elmúlt hetekben többször is azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok újraindíthatja a katonai műveleteket, ha Irán nem hajlandó engedni. A mostani nyilatkozat alapján Washingtonban egyre inkább úgy látják, hogy Teherán túl messzire ment a követeléseivel.

Az olajár továbbra is leköveti az iráni eseményeket

Közben a piacok is idegesen reagálnak. A Brent típusú olaj ára kedden ismét 104,5 dollár fölé emelkedett hordónként, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 37 500 forintnak felel meg. A befektetők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros körüli patthelyzet tartós marad, márpedig a világ olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállításának mintegy ötöde normál esetben ezen az útvonalon halad át.