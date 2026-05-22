Maga se hiszi a hazai ingatlancég, mekkorát hízott – Magyarországot is bőven kinőtték

Rekordszintű eredményekkel zárta az első negyedévet a a DH Group. A tisztított core EBITDA az előző év azonos időszakához képest 22 százalékkal, 1,6 milliárd forintra, míg a tisztított core adózott nyereség 50 százalékkal, 0,9 milliárd forintra nőtt – derül ki a vállalat péntek reggel közzétett gyorsjelentéséből.

Minden idők legerősebb első negyedéves eredményével rukkolt ki a DH Group / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock

A DH Group nyeresége több mint 50 százalékkal nőtt

A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben elérte a 12,9 milliárd forintot, azaz 29 százalékkal haladta meg a bázisidőszak forgalmát.

Az EBITDA 304 millió forintos éves növekedését a core szegmensek hajtották 382 millió forintos növekedéssel, míg az egyéb szegmens hozzájárulása 78 millió forinttal csökkent, mivel a bázist tavaly egy egyszeri, de jelentős összegű MyCity kivitelezési nyereség javította. A 2025. első negyedévi egyéb működési bevételek között szerepelt ugyanis a MyCity fejlesztés 92 millió forintos egyszeri bevétele a Forest Hill projekt fővállalkozójával történt elszámolás nyomán.

Az EBITDA 66 százaléka már Magyarországon kívül keletkezett.

Az ingatlanértékesítés 294 millió forint ELÁBÉ (beszerzési érték) mellett 348 millió forint nettó árbevételt hozott.

A DH Group nettó pénzügyi eredménye 103 millió forintos veszteség volt szemben a tavalyi első negyedévi 157 millió forintos veszteséggel.

Így aztán az üzemi eredmény 400 millió forintos növekedésének, a nettó pénzügyi eredmény 54 millió forintos javulásának és a jövedelemadó 136 millió forintos emelkedésének az eredményeként az adózás utáni nyereség 919 millió forintot tett ki, ami 55 százalékos növekedést jelent.

A tisztított adózott eredmény pedig 50 százalékkal 940 millió forintra ugrott.

Az egy részvényre jutó nettó nyereség 16,4 forintról 25,3 forintra, azaz 54 százalékkal nőtt.

Felpörgött a hitelközvetítés

A társaság két fő szegmense közül a pénzügyitermék-közvetítés árbevétele 27 százalékkal haladta meg a bázist, miközben a fedezeti hányada 24 százalékon maradt, bruttó fedezet pedig 2,7 milliárd forint volt. A közvetett költségek szinten maradtak, így az üzletág EBITDA-ja – 14 százalékos EBITDA-marzs mellett – 44 százalékkal 1,6 milliárd forintra ugrott.

Olaszországban a hitelvolumen 13,5 százalékkal 171,3 milliárd forintra bővült. Euróban számolva 19,7 százalékos volt a növekedés. Negyedéves összehasonlításban azonban a volumenek 6,8 százalékkal csökkentek forintban és 6,3 százalékkal euróban kalkulálva.

Lengyelországban a csoport közvetítetthitel-állománya 37 százalékkal, 139,4 milliárd forintra emelkedett.

Magyarországon a közvetített hitelek volumene 62,1 milliárd forint volt, ami éves szinten kiemelkedő, 93 százalékos növekedést jelent. Az előző negyedévhez képest a közvetített hitelportfólió az Otthon Start programnak köszönhetően 6,4 százalékkal nőtt. Miután szeptemberben közel 32 milliárd forintos csúcsra futott a DH által közvetített hitelkérelmek volumene, az év végére havi 20 milliárd forinton stabilizálódott.

Vegyes eredmények az ingatlanszolgáltatások szegmensében

Az ingatlanszolgáltatások divízión belül a magyar piacon a jutalékbevételek éves összevetésben 10,3 százalékkal, 3,2 milliárd forintra estek vissza, míg negyedéves bázison 10,7 százalékos volt csökkenés az Otthon Start program (OSP) hatásának a gyengülése következtében.