Kitört a háború a Coca-Cola és az amerikai adóhatóság között: 20 milliárd dollárt követelnek az üdítőgyártón

A Coca-Cola és az amerikai adóhatóság, az IRS ezen a héten csap össze a floridai szövetségi fellebbviteli bíróságon egy évtizedek óta húzódó adóvita újabb felvonásában. A tét óriási: ha a vállalat elveszíti az ügyet, összesen akár 20 milliárd dollárnyi adót és kamatot is fizethet, ami meghaladja a cég 2025-ös teljes nettó nyereségét.

A Coca-Cola történetének legnagyobb csatája jön / Fotó: NurPhoto via AFP

A vita lényege első ránézésre technikai kérdésnek tűnik, valójában azonban arról szól, hogy a Coca-Cola a külföldi leányvállalatain keresztül túl sok nyereséget könyvelt-e el az Egyesült Államokon kívül, és ezzel túl kevés adót fizetett-e otthon – írta a Foxbusiness. Az IRS szerint igen, a vállalat szerint viszont minden lépése összhangban volt a korábbi megállapodásokkal.

Évtizedes ügy, elképesztő összeg vándorolhat ki a Coca-Cola zsebéből

Az ügy a 2007 és 2009 közötti adóévekre vezethető vissza, de gyökerei még korábbra, egy 1996-os megállapodásig nyúlnak vissza. A Coca-Cola arra hivatkozik, hogy a külföldi leányvállalataival folytatott belső elszámolási rendszerét az IRS korábban jóváhagyta, ezért jogszerűen járt el. Az adóhatóság ezzel szemben azt állítja, hogy a megállapodás csak korábbi évekre vonatkozott, és nem adott általános mentességet a vállalatnak. A Coca-Cola már egyszer elveszítette az ügyet:

2020-ban az amerikai adóbíróság az IRS javára döntött. A vállalat ezt követően mintegy 6 milliárd dollár adót és kamatot fizetett be, amelyet most visszakaphat, ha sikerül megfordítania az ítéletet.

Ha viszont ismét veszít, akkor újabb, körülbelül 14 milliárd dolláros adó- és kamatteher szakadhat a nyakába a 2010 és 2025 közötti időszak miatt. Ezzel a teljes számla elérheti a 20 milliárd dollárt.

A világ nagyvállalatai is feszülten figyelnek

A per tétje jóval túlmutat a Coca-Colán. Az ügy ugyanis meghatározhatja, hogy az IRS mennyire léphet fel agresszívan a multinacionális vállalatokkal szemben, amikor azok külföldi leányvállalatok között mozgatják a nyereségüket.

A Reuters korábban arról írt, hogy a transzferárak – vagyis az egymással kapcsolatban álló cégek közötti belső elszámolóárak – világszerte egyre szigorúbb ellenőrzés alatt állnak, mivel az adóhatóságok igyekeznek megakadályozni, hogy a vállalatok az alacsonyabb adókulcsú országokba csoportosítsák át profitjukat.