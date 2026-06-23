Elöregszik a magyar vidék: sok gazdaság utód nélkül maradhat – de most itt egy milliókat érő lehetőség

Fontos határidőkre hívta fel a figyelmet Nagy Viktor, a Magosz főtitkár-helyettese. A gazdaságátadás előtt álló termelőknek két, egymásra épülő támogatási lehetőség áll rendelkezésükre. A gazdaságátvevők támogatására kiírt KAP-RD06-1-25 konstrukció június 24-ig nyújtható be, míg a gazdaságátadási együttműködést segítő KAP-RD07-1-25 pályázatra július 1-jéig lehet kérelmet beadni. Az előbbihez már jóváhagyott gazdaságátadási szerződés szükséges, az utóbbi viszont a mentorálási és átadási folyamat elindítását finanszírozza.

Pályázati forrásokkal is segítik a gazdaságátadás rendezett véghezvitelét Fotó: gpointstudio

Ezért fontos a rendezett módon történő gazdaságátadás

A gazdaságátadás azért kulcskérdés, mert a magyar mezőgazdaságban sok gazdálkodó közelít a nyugdíjkorhatárhoz, miközben nem mindig biztosított, hogy lesz, aki továbbvigye a családi gazdaságot. Ha az átadás elmarad vagy kapkodva történik, földek, gépek, piaci kapcsolatok és évtizedes szakmai tudás is elveszhet.

A jól előkészített átadás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb generáció fokozatosan vegye át a döntéseket, a termelést és az üzleti kapcsolatokat. A mentorálási időszak csökkenti a kockázatokat, segít megőrizni a gazdaság működőképességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki családi vállalkozások ne szűnjenek meg, hanem korszerűbb formában folytatódjanak.

Ezekete a lehetőségeket érdemes kihasználni

Július 1-jéig pályázható, Gazdaságátadási együttműködés támogatása konstrukció a mezőgazdasági generációváltást és a családi gazdaságok folytatását segíti. A támogatást nem az átvevő, hanem főszabály szerint a gazdaságot átadó termelő igényelheti, aki az átvevővel közösen elindítja az átadási folyamatot. A felhívásra 2025. augusztus 28. óta lehetett jelentkezni és 2026. július 1-ig lehet kérelmet beadni, a teljes keret 10 milliárd forint.

Nagy Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy konstrukcióhoz a támogatási kérelem beadásakor még nem kell jóváhagyott gazdaságátadási szerződéssel rendelkezni. Sőt, az a gazdaságátadó nem jogosult erre a támogatásra, aki a kérelem benyújtása előtt már jóváhagyott szerződéssel rendelkezik. A pályázathoz viszont csatolni kell a gazdaságátadási szándéknyilatkozatot, és az átadási szerződés jóváhagyására irányuló kérelmet később kell a vármegyei kormányhivatalhoz benyújtani.