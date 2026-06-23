Kiakadt a brit kormány a lakosságra: 59 milliárd font tűnt el a költségvetésből – túl sok a segély, túl kevés az adó
Több mint 59 milliárd fonttal kevesebb adó folyt be a brit költségvetésbe az elmúlt pénzügyi évben, mint amennyinek be kellett volna. A hiány legnagyobb részéért a kisvállalkozások felelősek, miközben a kormány egyre nehezebben próbálja egyensúlyba hozni az államháztartást.
Megdöbbentő adatokat tett közzé a brit adóhatóság: a 2024/2025-ös pénzügyi évben az adófizetők és vállalkozások összesen 59,2 milliárd fonttal kevesebb adót fizettek be annál, mint amennyi a szabályok szerint járt volna az államnak. Ez a teljes adókötelezettség 6,4 százalékának felel meg.
Nem fizetnek elég adót a britek
A jelentés szerint a kieső bevételek legnagyobb része a kisvállalkozásokhoz köthető. A brit kormány célja, hogy 2029/2030-ra legalább 10 milliárd fonttal csökkentse ezt az úgynevezett „adóhézagot”, ám az eddigi eredmények nem túl biztatóak. Az elmúlt húsz évben ugyanis mindössze egyetlen százalékponttal sikerült mérsékelni a befizetetlen adók arányát.
A probléma különösen érzékeny időszakban került ismét reflektorfénybe. Nagy-Britannia költségvetési hiánya az előző pénzügyi évben elérte a 128 milliárd fontot, ami a bruttó hazai termék 4,2 százalékának felel meg. Rachel Reeves pénzügyminiszter mozgástere ráadásul egyre szűkebb: jelenleg mindössze 24 milliárd fontnyi tartalék áll rendelkezésére ahhoz, hogy teljesítse a kormány célját, vagyis hogy a mindennapi állami kiadásokat 2029/2030-ra az adóbevételek fedezzék.
Brit kötvénypiaci vihartól tartanak, menekülnek a befektetők
A Munkáspárton belüli vezetői harc és a fiskális szabályok körüli bizonytalanság újabb eladási hullámot indíthat el. A helyzetet súlyosbítja, hogy a brit államadósság jelentős része külföldi befektetők kezében van, a hosszú hozamok több évtizedes csúcson járnak, és egy piaci sokk esetén a hedge fundok is gyors pozíciózárásra kényszerülhetnek. Keir Starmer megrendült pozíciója és a politikai válság mélyülése így kötvénypiaci turbulenciákhoz vezethet.
Az adóhatóság részletes elemzése szerint a hiányzó adóbevételek 35 százaléka egyszerű hanyagság vagy gondatlanság miatt maradt el. További 16 százalékot különféle hibák okoztak, míg az adóelkerülés és adócsalás 12 százalékért volt felelős.
A leggyakrabban elmaradó befizetések a társasági adóhoz és az általános forgalmi adóhoz kapcsolódtak.
Ezek a brit költségvetés legfontosabb bevételi forrásai közé tartoznak, így minden kieső milliárd font jelentős terhet ró az államháztartásra.
Közben a brit költségvetési felügyelet külön jelentésben arról számolt be, hogy a szociális ellátórendszerben tapasztalható csalások és hibák mértéke csökkent. A mutató a 2025/2026-os évben 3,2 százalékra mérséklődött, szemben a koronavírus-járvány idején mért 4,3 százalékos csúccsal.
Az ellátások területén ugyanakkor továbbra is jelentős összegek vesznek el. A túlfizetések értékét 10,3 milliárd fontra becsülik, ebből 7,4 milliárd font az alacsony jövedelműeknek és munkanélkülieknek járó Universal Credit programhoz kapcsolódik. A brit munkaügyi minisztérium szerint ezeknek a túlfizetéseknek
- 81 százaléka feltételezett csalás következménye volt;
- míg 10 százalékot az igénylők hibái;
- 9 százalékot pedig hivatali tévedések okoztak.
A számok jól mutatják, hogy a brit kormány egyszerre küzd a költségvetési hiánnyal, az adóelkerüléssel és a szociális rendszer visszaéléseivel. Miközben London minden lehetséges bevételi forrást igyekszik feltárni, az adóhatóság előtt továbbra is komoly kihívás marad a több tízmilliárd fontos adóhiány visszaszorítása.
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