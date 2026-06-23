Brutális mélyrepülésbe kapcsolt a forint – olyan inflációs jóslat érkezett, hogy alig hisznek a szemüknek a befektetők

Nem fordította meg a forint gyengülő trendjét a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatvágása, sőt Varga Mihály jegybankelnök azt követő sajótájékoztatója és a testület jelentősen visszavágott inflációs várakozása újabb lendületet adott a forintpiacon az eladóknak.

Lejtőre küldte a forintot a jegybank frissített inflációs célja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszközt a dollár ismételt erősödése állította gyengülő pályára, az euró jegyzése közvetlenül a kamatdöntés 14 órai bejelentése előtt érte el addigi napközi csúcsát, 355 forint felett. Innen hirtelen fél forinttal mérséklődött az eladói nyomás a hazai pénzen, amit az válthatott ki, hogy a piac az elemzők többsége által várt, 25 bázispontos kamatvgásnál nagyobb, fél százalékpontos csökkenést kezdett beárazni korábban. A MNB végül a konszenzusnak megfelelő mértékben, 6,25-százalékról 6 százalékra vitte lejjebb az irányadó rátát.