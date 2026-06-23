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Brutális mélyrepülésbe kapcsolt a forint – olyan inflációs jóslat érkezett, hogy alig hisznek a szemüknek a befektetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A jegybank frissített, az eddiginél jóval visszafogottabb inflációs várakozása mélyütést vitt be a hazai fizetőeszköznek. Az euró és a dollár is több mint egy százalékot erősödött a forint ellenében.
K. T.
2026.06.23, 15:26
Frissítve: 2026.06.23, 16:19

Nem fordította meg a forint gyengülő trendjét a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatvágása, sőt Varga Mihály jegybankelnök azt követő sajótájékoztatója és a testület jelentősen visszavágott inflációs várakozása újabb lendületet adott a forintpiacon az eladóknak.

forint, euró, infláció
Lejtőre küldte a forintot a jegybank frissített inflációs célja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszközt a dollár ismételt erősödése állította gyengülő pályára, az euró jegyzése közvetlenül a kamatdöntés 14 órai bejelentése előtt érte el addigi napközi csúcsát, 355 forint felett. Innen hirtelen fél forinttal mérséklődött az eladói nyomás a hazai pénzen, amit az válthatott ki, hogy a piac az elemzők többsége által várt, 25 bázispontos kamatvgásnál nagyobb, fél százalékpontos csökkenést kezdett beárazni korábban. A MNB végül a konszenzusnak megfelelő mértékben, 6,25-százalékról 6 százalékra vitte lejjebb az irányadó rátát.

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Délután három óra után aztán ismét felfelé vette az irányt az euró, cikkünk írásakor jóval a 355-ös szint fölé, 355,9-nél jár a jegyzés, ami bő egy százalékos leértékelődést jelent a magyar valuta számára.

USD / HUF árfolyam
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A jegybank közleményében ugyanis jelentősen visszavágta az idei évre vonatkozó inflációs várakozását, az eddigi 3,8-ról 1,8 százalékra becsülve a pénzromlás ütemét. Az alacsonyabb infláció nagyobb teret adhat a jegybank számára a további lazításra, azaz a kamatok csökkentésére, ami alapvetően forintgyengítő hatású. 

Varga Mihály a kedvező folyamatok fennmaradása esetén további két, 25 százalékpontos kamatcsökkentést helyezett kilátásba a nyári időszakra.

A dollárhoz képest is hasonló utat járt be a nap során a hazai pénz. A keresztárfolyam 1,4 százalékkal emelkedett, ami azt jelenti, hogy jelenleg 312,5 forintot kérnek a zöldhasú egységéért.

A régiós devizák is elrobogtak a forint mellett: a cseh korona 0,9 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,7 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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