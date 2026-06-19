A Dacia egyik legfontosabb modelljének gyártása jelentős fordulóponthoz érkezik: a vállalat hivatalosan is megerősítette, hogy a következő generációs Spring már nem Kínában készül majd. Az Európa egyik legolcsóbb elektromos autójaként ismert modell gyártását Szlovéniába költöztetik, ami egyszerre jelent stratégiai előnyt a román márkának, miközben a korábbi kínai gyártóbázis elveszíti a modell előállítását.

Hivatalos: elköltözteti a Dacia az új, filléres autójának a gyártását, meglepő a helyszín – Románia hoppon maradt, Kína a döntés legnagyobb vesztese / Fotó: AFP

A Dacia csütörtökön jelentette be, hogy a Spring név megmarad, az új generáció pedig továbbra is a márka alapfilozófiáját követi majd: tisztán elektromos hajtás, négy ülés, használható csomagtér és a lehető legalacsonyabb ár. A modell hivatalos bemutatóját az év második felére ígérik.

A legnagyobb változás azonban nem a technikában, hanem a gyártás helyszínében történik. Az eddigi Spring a Renault és a Dongfeng közös kínai üzemében készült, ami az elmúlt időszakban egyre nagyobb versenyhátrányt jelentett. Az Európai Unió ugyanis pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, miközben több támogatási program is előnyben részesíti az Európában készülő modelleket – írja a román Adevarul.

Nem Romániába, hanem Szlovéniába kerül a gyártás

Bár a Dacia román márka, az új Spring nem a mioveni gyárban készül majd. A Renault-csoport a szlovéniai Novo Mestóban működő üzemet választotta, ahol a következő generációs elektromos Renault Twingo gyártása is zajlik majd.

Ez némileg meglepő döntés, hiszen a Dacia hagyományosan Romániához kötődik, a vállalat azonban láthatóan a csoportszintű hatékonyságot helyezte előtérbe. A szlovén gyár már rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és technológiai alapokkal, amelyekre az új elektromos modellek gyártásához szükség van.

A döntés legnagyobb vesztese ugyanakkor Kína lehet. A Spring eddigi sikere jelentős részben a kínai gyártás alacsony költségeinek volt köszönhető, most azonban az európai kereskedelempolitika és a helyi gyártás ösztönzése miatt a modell kikerül az ázsiai ország üzemeiből.

A Dacia egyelőre nem közölte az új Spring árát, de a Renault korábbi tájékoztatása alapján

az új modell induló ára várhatóan 18 ezer euró (mintegy 7,2 millió forint) alatt marad.

Ez azt jelentené, hogy a Spring továbbra is az európai piac egyik legkedvezőbb árú villanyautója lehet.