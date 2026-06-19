Rekordot döntött a vendégmunkások száma Szlovákiában: már az autóipar sem működne nélkülük
A szlovák gazdaság az elmúlt években látványosan rákapott a külföldi munkaerő alkalmazására. Míg korábban elsősorban a környező országokból érkeztek dolgozók, ma már Ázsiából és más EU-n kívüli országokból is egyre többen vállalnak munkát az országban.
A növekedés üteme európai összevetésben is kiemelkedő: az elemzések szerint Szlovákiában nőtt a leggyorsabban a külföldi munkavállalók száma az elmúlt két évben.
A szlovák munkaügyi hivatal adatai szerint 2025 szeptemberében már 135 195 külföldi állampolgár dolgozott az országban, ami rekordnak számít, és közel 7 százalékos részesedést jelent a teljes foglalkoztatásból. Néhány évvel ezelőtt még ennek csak a töredéke volt a külföldiek száma.
Az autóipar szívja fel a legtöbb külföldit
Szlovákia gazdaságának motorja továbbra is az autóipar. Az ország 2007 óta szinte folyamatosan a világ legnagyobb egy főre jutó autógyártója, 2024-ben közel egymillió személyautó készült a gyáraiban. Az ágazat több mint 10 százalékkal járul hozzá a GDP-hez, és közvetlenül mintegy 128 ezer embernek ad munkát.
Az országban jelenleg öt nagy autógyár működik: a Volkswagen Slovakia pozsonyi üzeme, a Stellantis nagyszombati gyára, a Kia Slovakia zsolnai üzeme, a Jaguar Land Rover Slovakia nyitrai gyára, valamint a nemrég elkészült Volvo Cars kassai üzeme, mely ősszel kezdi meg a próbagyártást.
Utóbbi a következő években több ezer új munkavállalót kereshet, miközben az egész ágazatot továbbra is súlyos munkaerőhiány jellemzi.
A gyárak és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói hálózat egyre nagyobb arányban támaszkodik külföldi munkavállalókra. Az autóipar mellett a logisztikában, a raktározásban és a gépiparban is egyre külföldi vendégmunkás jelenik meg. A szlovák-amerikai kereskedelmi kamara idei felmérése szerint az autóipar továbbra is
az ország legversenyképesebb és egyben leginkább munkaerő-éhes ágazata, ezért a vállalatok többsége a következő években is számol külföldi alkalmazottak felvételével.
Indiaiak, szerbek és ukránok érkeznek tömegesen Szlovákiába
A külföldi dolgozók összetétele is jelentősen megváltozott. Az elemzések szerint a Szlovákiában dolgozó külföldiek közel fele ukrán, szerb és indiai állampolgár. A másik nagy csoportot a visegrádi országokból,
- Romániából,
- Bulgáriából,
- valamint a Fülöp-szigetekről
- és a volt szovjet tagköztársaságokból
érkezők adják. Különösen az EU-n kívüli munkavállalók száma ugrott meg: 2025-ben először haladta meg a százezret az ilyen országból érkezett dolgozók létszáma.
A külföldi munkavállalók bevonzását az is segíti, hogy Szlovákiában rendszeresen frissítik az úgynevezett hiányszakmák listáját. Az autóipari összeszerelők, gépkezelők, hegesztők és logisztikai szakemberek számos régióban szerepelnek ezen a listán, ami egyszerűsíti a munkavállalási engedélyek kiadását.
A szlovákok sem örülnek feltétel nélkül
Bár a vállalatok szerint a külföldiek nélkül számos üzem működése kerülne veszélybe, a társadalmi vita Szlovákiában is egyre erősebb. Az ország hagyományosan nem számított bevándorlási célpontnak, a külföldiek aránya még mindig az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, a népesség mintegy 5 százalékát teszik ki.
A gazdasági szereplők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony születésszám, az elöregedő társadalom és a képzett munkaerő külföldre vándorlása miatt a külföldi dolgozók szerepe tovább nőhet a következő években.
A munkaerőhiány már most is számos régióban egyszerre jelentkezik magas munkanélküliség és betöltetlen állások mellett, ami arra utal, hogy nem pusztán mennyiségi, hanem szerkezeti problémáról van szó.
Szlovákia nem korlátozni, hanem inkább integrálni próbálja a külföldi munkavállalókat. Ez jelentős különbség Magyarországhoz képest, ahol 2026-ban továbbra is legfeljebb 35 ezer új vendégmunkás- és foglalkoztatási célú tartózkodási engedély adható ki, és az elmúlt hónapokban a szabályozás több ponton is szigorodott.