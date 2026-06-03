Rossz hírt kapott az Apple: nagy dobásra készül a Samsung, új korszakot nyithat az okostelefonok piacán – izzasztó éve lesz az iPhone-nak
A prémium-okostelefonok piacán az elmúlt években egyre többen vetették fel, hogy a hardveres innováció terén a Samsung és több kínai gyártó gyorsabb tempót diktál, miközben az Apple egyre óvatosabban fejleszt. Ha a legfrissebb szivárgások igaznak bizonyulnak, a dél-koreai vállalat következő csúcskészüléke, a Galaxy S27 Ultra lehet az a modell, amely még tovább növeli ezt az előnyt, és komoly nyomás alá helyezheti az iPhone-t a felső kategóriában.
Szívósabb és gyorsabb lehet a Galaxy S27 Ultra
A kiszivárgott információk szerint a Samsung a Galaxy S27 Ultránál több olyan fejlesztést is bevezethet, amelyre a felhasználók évek óta várnak. A legnagyobb változás az akkumulátor lehet: a készülék állítólag több mint 6000 milliamperórás telepet kapna. Ez különösen figyelemre méltó, mert a Samsung Ultra-szériája, a Galaxy S20 Ultra óta változatlanul 5000 milliamperórás akkumulátort használ, vagyis hét generáción keresztül nem nyúlt hozzá érdemben ehhez a területhez.
A nagyobb akkumulátor önmagában is jelentős előrelépés lenne, de a szivárgások szerint ezt új generációs hardver egészítheti ki. A készülékben a Snapdragon 8 Elite Gen 6 processzor dolgozhat, amely már 2 nanométeres gyártástechnológiával készülne. A kisebb csíkszélesség nemcsak nagyobb teljesítményt, hanem alacsonyabb energiafogyasztást is jelenthet. Ehhez társulhat az LPDDR6 memória, amely a jelenlegi LPDDR5X szabványnál gyorsabb adatkezelést ígér.
Mindez azért fontos, mert a prémiummobil-piacon egyre inkább az energiahatékonyság és a mesterséges intelligenciát futtató, helyi számítási kapacitás vált a verseny egyik fő terepévé. A nagy nyelvi modellek és az egyre összetettebb MI-funkciók jókora terhelést rónak az eszközökre, ezért a gyártók számára kulcskérdés lett az üzemidő és a hőkezelés.
Visszatér egy fontos technológia
A hőkezelés terén a Samsung különösen látványos fejlesztésre készülhet. Koreai sajtóértesülések szerint a vállalat folyadékhűtési rendszer alkalmazását vizsgálja a Galaxy S27 szériában. Az ilyen megoldások ma inkább a játékosoknak szánt készülékekben jelennek meg, a hagyományos prémiumtelefonoknál ritkák. A technológia lényege, hogy egy zárt rendszerben keringő folyadék vezeti el a processzor által termelt hőt, így a készülék hosszabb ideig képes maximális teljesítményen működni túlmelegedés nélkül.
A Samsung mérnökei szerint a folyadékhűtés célja az, hogy a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások futtatása során is stabil teljesítményt nyújtsanak az eszközök.
A vállalat egyik vezető kutatója szerint a kereskedelmi bevezetés már nincs messze, miközben az Apple szintén aktív hűtési rendszerekkel kapcsolatos szabadalmakat jegyeztet be.
A szivárgások azért is kapnak különös figyelmet, mert a Samsung az elmúlt években több olyan technológiát vezetett be elsőként a tömegpiacon, melyek később az egész iparágban elterjedtek. A hajlítható kijelzők, a nagy felbontású kamerák vagy az egyre fejlettebb mesterségesintelligencia-funkciók terén a dél-koreai vállalat rendre agresszívebb fejlesztési stratégiát követett, mint amerikai riválisa.
Ingadozik az Apple piacvezetői pozíciója
Ezzel szemben az Apple az utóbbi időszakban több fronton is nyomás alá került. Az Apple Intelligence rendszer bevezetése lassabban halad a vártnál, miközben több, korábban beharangozott mesterségesintelligencia-funkció megjelenése is csúszott. Az okosszemüvegek piacán ugyan ambiciózus terveket szövöget a vállalat, de az iPhone körüli innovációs tempóval kapcsolatban egyre több elemző fogalmaz meg kritikákat.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az iPhone rövid távon elveszítené vezető szerepét a prémiumszegmensben. Az Apple továbbra is a világ egyik legerősebb technológiai ökoszisztémáját működteti, több mint kétmilliárd aktív eszközzel. Ugyanakkor a hardveres fejlesztések területén egyre inkább az látszik, hogy
a Samsung hajlandó nagyobb kockázatot vállalni, és gyorsabban piacra vinni új technológiákat.
Ha a Galaxy S27 Ultra valóban megkapja a nagyobb akkumulátort, a 2 nanométeres processzort, az LPDDR6 memóriát és az új hűtési rendszert, akkor a Samsung nem pusztán egy újabb csúcstelefont mutathat be. Sokkal inkább azt demonstrálhatja, hogy a mesterséges intelligencia korszakában is képes diktálni az innováció ütemét egy olyan piacon, ahol az Apple az elmúlt évtizedben szinte érinthetetlennek számított.