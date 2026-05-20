Az Apple megint falba ütközött: hiába az ígéret, kétséges az új csúcstelefon idei érkezése – nem tudják megugrani a Samsung szintjét
Technológiai problémába ütközhetett az Apple régóta fejlesztett hajlítható iPhone-ja: a kiszivárgó hírek szerint a vállalat egyelőre nem tudta megoldani a készülék zsanérmechanikájának tartósságát. Az iparági források által iPhone Ultra néven emlegetett modell fejlesztése emiatt lassulhat, miközben az Apple számára különösen nagy a tét, hiszen a cég éveken át tudatosan kimaradt a hajlítható telefonok piacáról, éppen azért, mert nem akart kompromisszumos készüléket piacra dobni.
A kínai Weibo közösségi oldalon publikáló Instant Digital nevű szivárogtató szerint a prototípusok zsanérjai hosszabb távú, intenzív nyitási-csukási teszteken nem feleltek meg az Apple szigorú minőségbiztosítási elvárásainak. A forrás szerint a mechanikai kopás olyan probléma, amelyet tökéletesen kell megoldani, ellenkező esetben a fejlesztés további csúszása sem kizárt.
A mostani információk szerint
a hajlítható iPhone jelenleg nagyjából egy-két hónapos késésben lehet az eredeti ütemtervhez képest, de iparági szereplők ennél nagyobb csúszást is könnyen elképzelhetőnek tartanak,
ha az Apple nem talál gyors megoldást a zsanér problémájára. Ez elsőre meglepőnek tűnhet annak fényében, hogy a Samsung, a Xiaomi vagy a Huawei már évek óta árul hajlítható telefonokat, az Apple azonban teljesen más logikával közelíti meg ezt a piacot.
A Samsung hajlítható mobiljai például technológiai áttörést hoztak, de az elmúlt években rengeteg kritikát kaptak a kijelző gyűrődése, a zsanérok kopása, a porérzékenység és a kijelzők sérülékenysége miatt. A Xiaomi és több kínai gyártó szintén gyorsan piacra lépett, de sok modell inkább technológiai demonstrációként működött, mint valóban kiforrott prémiumtermékként. Az Apple viszont láthatóan nem akar olyan készüléket piacra dobni, amelynél a felhasználóknak együtt kell élniük ezekkel a kompromisszumokkal.
Ez különösen érzékeny kérdés lehet a vállalat számára, mert az Apple üzleti modellje nem arról szól, hogy elsőként jelenjen meg egy új kategóriában, hanem arról, hogy amikor belép, akkor a lehető legstabilabb és legkiforrottabb élményt kínálja. Az első iPhone, az első iPad vagy az Apple Watch esetében is hasonló stratégiát követtek:
kivárták, amíg a technológia elég éretté válik ahhoz, hogy tömeges prémiumterméket lehessen belőle építeni.
A vállalat ezért évek óta különleges anyagokon dolgozik a hajlítható készülékhez. A beszámolók szerint az Apple folyékonyfém-technológiát használna a zsanérban, amelyet hivatalosan amorf ötvözetként vagy metálüvegként emlegetnek. Ez az anyag szerkezetében eltér a hagyományos fémektől: ellenállóbb a deformációval és a hajlítással szemben, miközben könnyebb és tartósabb lehet még a titánötvözeteknél is. Az Apple eddig csak kisebb alkatrészekben – például SIM-tűknél – használta ezt a technológiát, a hajlítható iPhone lenne az első igazán komoly alkalmazása.
Bírnia kell a gyűrődést a hajlítható iPhone-nak
A másik kritikus kérdés a kijelző gyűrődése. A hajlítható telefonok egyik leglátványosabb kompromisszuma, hogy a kijelző közepén idővel megjelenik egy törésvonal. A mostani szivárgások szerint az Apple ezt sem akarja elfogadni: állítólag olyan kijelzőtechnológián dolgoznak, amely hosszabb távon is szinte teljesen gyűrődésmentes marad. Ennek érdekében speciális, többrétegű ultravékony üvegszerkezetet és új ragasztási technológiákat fejlesztenek.
A szivárogtatások szerint az Apple már azt is elfogadta, hogy teljesen láthatatlan hajtásvonal valószínűleg nem létezik, de
a cél az, hogy a kijelző hosszú távon se kezdjen látványosan megtörni vagy hullámosodni.
Ez azért különösen fontos, mert a prémiumkategóriában egy 2000 dolláros (nagyjából 720 ezer forintos) készüléknél a vásárlók jóval kevésbé tolerálják az ilyen kompromisszumokat, mint az olcsóbb androidos modelleknél.
A mostani problémák ellenére az Apple egyelőre nem tett le a 2026-os bemutatóról. Az iparági várakozások szerint a készülék az iPhone 18 Pro modellekkel együtt érkezhet jövő szeptemberben, bár több elemző szerint a tényleges bolti rajt akár az év végére is csúszhat. A tömeggyártást jelenleg 2026 júliusára tervezik.
A hajlítható iPhone várhatóan 7,8 hüvelykes belső kijelzőt és 5,5 hüvelykes külső panelt kap majd. A készülékben
- az Apple következő generációs A20-as chipje dolgozhat,
- emellett saját fejlesztésű modem,
- Touch ID-s bekapcsológomb
- és dupla hátlapi kamerarendszer is érkezhet.
A szivárgások szerint az Apple Pencil támogatása felmerült ugyan, de a jelenlegi tesztek alapján a készülék inkább egy nagyobb iPhone-nak érződik majd használat közben, mint egy összehajtható iPadnek.
Az új aranykorhoz új iPhone-szintű innováció kell
A hajlítható iPhone körüli problémák jól mutatják azt a stratégiai nyomást is, amely ma az Apple-re nehezedik. A vállalat ugyan továbbra is a világ egyik legerősebb technológiai szereplője, de a piac nemcsak azt figyeli, mennyi iPhone fogy, hanem azt is, hogy képes-e újra olyan termékkategóriát teremteni, amely valóban megváltoztatja az iparágat. Az Apple helyzetét nehezíti, hogy miközben a Samsung már évek óta sorozatban gyártja a hajlítható Galaxy Fold és Flip modelleket, addig a cupertinói vállalatóriás még mindig a technológiai tökéletességet hajszolja.
A befektetők és az elemzők azonban közben egyre türelmetlenebbek, mert az Apple jelenleg sok területen inkább követőnek látszik, mint innovációs éllovasnak.
A mesterséges intelligencia, a hajlítható kijelzők és az új hardverformátumok korszakában az iPhone önmagában már nem biztos, hogy elegendő növekedési történet marad. Ezért is különösen fontos a hajlítható iPhone projektje: nem pusztán egy új készülékről van szó, hanem arról, hogy az Apple képes-e ismét olyan technológiai terméket bemutatni, amely új irányt szab az egész piacnak. A mostani csúszás és a zsanér körüli problémák így valójában nemcsak mérnöki gondot jelentenek, hanem azt is megmutatják, mekkora tétje van annak, hogy az Apple hogyan lép be a hajlítható telefonok következő korszakába.