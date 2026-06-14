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ritkaföldfém
Egyesült Államok
Japán
Grönland

Újabb óriás csapna le, mindenkinek Grönland kell: ha Kína is jön, kezdődhet a vb – Trump most nem örül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb óriásgazdaság csapna le a kontinensnyi szigetre, világos az ok, miért indult hatalmas versengés. Grönland nem csak Donald Trumpnak kell és nem csak az Európai Uniónak, és ami az egyik fő motiváció, az nem az imperialista büszkeség: az őslakó inuitok globális kereszttűzbe kerültek.
Pető Sándor
2026.06.14, 19:38

Hatalmas, kenyértörés széléig jutó villongásra emlékezhet, aki követte, miképp fogadta Európa, hogy a Donald Trump dirigálta Egyesült Államok szemet vetett a dán királysághoz tartozó messze északi szigetre. A friss hír: a világ legnagyobb gazdaságai közül még egy kinézte magának Grönlandot. Nem véletlenül használjuk ország helyett a gazdaság szót, bár egy nagy befolyású és jólismert államról van szó.  

Greenland’s Vast Natural Resources and Fisheries Shape Strategic Importance
Fotó: Anadolu via AFP

A Nikkei Asia adta hírül

A japán kormány már ezen a nyáron megkezdheti annak vizsgálatát, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak 

  • ritkaföldfémek 
  • és más stratégiai fontosságú ásványkincsek kitermelésére Grönlandon. 

A Nikkei értesülései szerint Tokió célja, hogy segítse a japán vállalatokat a dán fennhatóság alá tartozó autonóm területen megvalósuló ritkaföldfém-projektekbe történő befektetésekben.

Látható: a japánok nem magukhoz csatolnák a szigetet, amelynek hovatartozásáról vita indult az USA és az EU között. Gazdasági jellegű behatolásról van szó. Mégpedig egy körülhatárolt területen, ami azonban a 21. századi világgazdaság egyik kulcsszektora, hiszen a modern technológiákhoz ritkaföldfémekre van szükség.

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A távol-keleti lap is elmagyarázza: a ritkaföldfém-beszerzési források diverzifikálása kiemelten fontos Japán számára, mivel a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 70 százalékát adó Kína tavaly exportkorlátozásokat vezetett be az Egyesült Államokkal fennálló diplomáciai feszültségek közepette.

Ha még Kína is beszáll a versenybe és a felemelkedő India, minden adott hozzá, hogy megkezdődhessen a gigászok világbajnoksága az év jó részében – sőt óriási területeken egészében – hó és jég borította szigetért az őslakó inuitok feje felett.

Valójában Kína – amelynek az elmúlt évtizedekben semmi nem kerülte el a figyelmét, ha ritkaföldfémről van szó – már itt is beszállt, csak úgymond "diszkvalifikálták". A Svéd Nemzeti Kína Központ februári összefoglalója szerint:

A Shenghe Resources részesedéssel rendelkezik az elakadt Kuannersuit (Kvanefjeld) ritkaföldfém-projektben. A Shenghe – amely fontos szerepet játszik Kína külföldi ritkaföldfém-stratégiájában – tulajdonrészt birtokol abban az ausztrál anyavállalatban, amelynek grönlandi leányvállalata rendelkezik a projekt kitermelési engedélyével, az Energy Transition Mineralsban (korábbi nevén Greenland Minerals).

A Kuannersuit-projektet azonban határozatlan időre felfüggesztették, miután a grönlandi kormány 2021-ben ismét bevezette az uránbányászat tilalmát. A Kuannersuit lelőhelyen ugyanis a ritkaföldfémeket tartalmazó fő ásványok uránt is tartalmaznak, így az urán kitermelése a ritkaföldfém-bányászat elkerülhetetlen mellékterméke lenne. Az uránbányászat erős helyi ellenzése miatt kevés esély mutatkozik arra, hogy a projekt a közeljövőben előrelépjen.

Ezen túlmenően Kína tényleges jelenléte Grönlandon minimális. 2025-ben mindössze 66 kínai állampolgár volt bejelentett lakos a szigeten, szemben például 1110 filippínóval, 399 thaiföldivel és 118 Srí Lanka-i állampolgárral.

Japán: nincs is olyan hideg

Egy japán állami–magán tényfeltáró küldöttség tavaly novemberben felkeresett egy grönlandi földpátbányát, és arra a következtetésre jutott, hogy a bányászat a rendkívül hideg időjárási körülmények ellenére is megvalósítható. A következő lépésként a japán Fém- és Energiabiztonsági Szervezet (JOGMEC) geológusait küldik a térségbe – részletezi a Nikkei Asia.

A szakemberek tárgyalásokat folytatnak majd az autonóm grönlandi kormány tisztviselőivel a fővárosban, Nuukban, és felkeresik azokat a bányákat, amelyek ritkaföldfémek kitermelésére készülnek. A lelőhelyek méretének felmérése mellett a kitermelési költségeket is vizsgálni fogják.

A japán kormány illetékesei arra számítanak, hogy a grönlandi lelőhelyek diszpróziumot – amelyet elektromos motorokban használnak –, valamint akkumulátorgyártásban alkalmazott grafitot és más ásványkincseket tartalmaznak. A bányászat emellett tantál és nióbium kitermelését is lehetővé teheti, amelyek a félvezetőipar kulcsfontosságú alapanyagai.

Az amerikai földtani intézet (USGS) becslése szerint Grönland mintegy 1,5 millió tonna ritkaföldfém-készlettel rendelkezik, ami a világ nyolcadik legnagyobb ismert tartalékát jelenti, az emelkedő hőmérséklet és az olvadó jégtakaró pedig a jövőben megkönnyítheti a kitermelést.

A ritkaföldfém-bányászat Grönlandon egyelőre nem indult be igazán, bár amerikai és európai vállalatok már előkészítik projektjeiket. Japán cégek külföldi partnerekkel együttműködve kapcsolódhatnak be ezekbe a beruházásokba.

AZ EU újabb ösztönzést kap, hogy ellenálljon Trumpnak Grönland ügyében

A fél EU területű és bányászati szempotból jórészt még mindig feltáratlan Grönlandon kitermelhető ritkaföldfémek Japánba juttatása ugyanakkor továbbra is kihívást jelent. 

A japán kormány olyan ellátási lánc kialakításában gondolkodik partnerországaival, amelynek részeként például az Európai Unión belül hoznának létre feldolgozóüzemet.

A grönlandi kormány nyitott a japán állammal és vállalatokkal való együttműködésre. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök tavaly novemberben a Nikkeinek nyilatkozva arra szólította fel Japánt – az Európai Unió és az Egyesült Államok mellett –, hogy vegyen részt a természeti erőforrások fejlesztésében.

Hangsúlyozta: azoknak az országoknak, amelyek csökkenteni kívánják függőségüket Kínától, együtt kell működniük Grönlanddal – emlékeztet a lap.

Az inuitokat közben igazából egyik érdekelt óriás sem kérdezi meg, ők mit akarnak, ahogy a gyarmatosítás fénykorában sem osztottak lapot az őslakóknak. Pontosabban, egy konkrét rpjekt ügyében megkérdezték. Annak lett az eredménye a kínai befektető elfektetése.  

 

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