Újabb óriás csapna le, mindenkinek Grönland kell: ha Kína is jön, kezdődhet a vb – Trump most nem örül

Hatalmas, kenyértörés széléig jutó villongásra emlékezhet, aki követte, miképp fogadta Európa, hogy a Donald Trump dirigálta Egyesült Államok szemet vetett a dán királysághoz tartozó messze északi szigetre. A friss hír: a világ legnagyobb gazdaságai közül még egy kinézte magának Grönlandot. Nem véletlenül használjuk ország helyett a gazdaság szót, bár egy nagy befolyású és jólismert államról van szó.

Fotó: Anadolu via AFP

A Nikkei Asia adta hírül:

A japán kormány már ezen a nyáron megkezdheti annak vizsgálatát, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak

ritkaföldfémek

és más stratégiai fontosságú ásványkincsek kitermelésére Grönlandon.

A Nikkei értesülései szerint Tokió célja, hogy segítse a japán vállalatokat a dán fennhatóság alá tartozó autonóm területen megvalósuló ritkaföldfém-projektekbe történő befektetésekben.

Látható: a japánok nem magukhoz csatolnák a szigetet, amelynek hovatartozásáról vita indult az USA és az EU között. Gazdasági jellegű behatolásról van szó. Mégpedig egy körülhatárolt területen, ami azonban a 21. századi világgazdaság egyik kulcsszektora, hiszen a modern technológiákhoz ritkaföldfémekre van szükség.

Grönland: már csak Kína kéne az óriások vb-jéhez, de velük történt valami érdekes

A távol-keleti lap is elmagyarázza: a ritkaföldfém-beszerzési források diverzifikálása kiemelten fontos Japán számára, mivel a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 70 százalékát adó Kína tavaly exportkorlátozásokat vezetett be az Egyesült Államokkal fennálló diplomáciai feszültségek közepette.

Ha még Kína is beszáll a versenybe és a felemelkedő India, minden adott hozzá, hogy megkezdődhessen a gigászok világbajnoksága az év jó részében – sőt óriási területeken egészében – hó és jég borította szigetért az őslakó inuitok feje felett.

Valójában Kína – amelynek az elmúlt évtizedekben semmi nem kerülte el a figyelmét, ha ritkaföldfémről van szó – már itt is beszállt, csak úgymond "diszkvalifikálták". A Svéd Nemzeti Kína Központ februári összefoglalója szerint:

A Shenghe Resources részesedéssel rendelkezik az elakadt Kuannersuit (Kvanefjeld) ritkaföldfém-projektben. A Shenghe – amely fontos szerepet játszik Kína külföldi ritkaföldfém-stratégiájában – tulajdonrészt birtokol abban az ausztrál anyavállalatban, amelynek grönlandi leányvállalata rendelkezik a projekt kitermelési engedélyével, az Energy Transition Mineralsban (korábbi nevén Greenland Minerals). A Kuannersuit-projektet azonban határozatlan időre felfüggesztették, miután a grönlandi kormány 2021-ben ismét bevezette az uránbányászat tilalmát. A Kuannersuit lelőhelyen ugyanis a ritkaföldfémeket tartalmazó fő ásványok uránt is tartalmaznak, így az urán kitermelése a ritkaföldfém-bányászat elkerülhetetlen mellékterméke lenne. Az uránbányászat erős helyi ellenzése miatt kevés esély mutatkozik arra, hogy a projekt a közeljövőben előrelépjen. Ezen túlmenően Kína tényleges jelenléte Grönlandon minimális. 2025-ben mindössze 66 kínai állampolgár volt bejelentett lakos a szigeten, szemben például 1110 filippínóval, 399 thaiföldivel és 118 Srí Lanka-i állampolgárral.

Japán: nincs is olyan hideg

Egy japán állami–magán tényfeltáró küldöttség tavaly novemberben felkeresett egy grönlandi földpátbányát, és arra a következtetésre jutott, hogy a bányászat a rendkívül hideg időjárási körülmények ellenére is megvalósítható. A következő lépésként a japán Fém- és Energiabiztonsági Szervezet (JOGMEC) geológusait küldik a térségbe – részletezi a Nikkei Asia.