Európa lángol: 40 fokos hőség, vörös riasztások – az energia fogy, a turizmus és az agrárium veszteségei nőnek

Vasárnap óta heves hőhullám sújtja Európa nagy részét, a hőmérséklet megközelíti a 40 Celsius-fokot, ráadásul a következő napokban szinte mindenütt megmarad a nagy meleg. Ez országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat, valamint a vadon élő állatokra és a turisztikai látványosságokra nehezedő nyomás jeleit eredményezte. A vasárnap kezdődő hőhullám – a nyári napforduló és jellemzően az év három legforróbb hónapjának kezdete – aggodalmat keltett a szélsőséges körülmények korai és tartós megjelenése miatt - írja a Reuters.

Heves hőhullám sújtja Európa nagy részét/Fotó: Fotó: Csikiphoto

Az olaszok is érzik a hőhullám hatását

A hőmérséklet-emelkedést a Szaharából északra mozgó forró levegőtömeg okozza, amelyet egy erős magasnyomású rendszer, az úgynevezett „afrikai anticiklon” táplál.

A meteorológusok szerint a rendszer egy úgynevezett „hőkupolát” hoz létre, amely csapdába ejti a forró levegőt Nyugat- és Közép-Európa felett, és lehetővé teszi a hőmérséklet napról napra történő emelkedését.

Miután több napon át 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet volt tapasztalható, az olasz hatóságok vörös riasztást adtak ki nyolc városban, köztük Bolognában, Firenzében, Milánóban és Torinóban. Rómában a Szent Péter téren közlekedők napernyőkkel és esernyőkkel védik magukat a tűző naptól.

A spanyolok sem fáznak

Spanyolországban is beköszöntött a 2026-os év első hivatalos hőhulláma, a hatóságok pedig a napsütésnek való túlzott kitettségre és a bozóttüzek fokozott kockázatára figyelmeztettek. A spanyol AEMET meteorológiai ügynökség vörös és narancssárga riasztást adott ki több régióra, az Ibériai-félsziget és Mallorca nagy részén 39-40 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletre figyelmeztetve, és közölte, hogy a hőhullám legalább a hét közepéig tart.

„Az évnek ebben az időszakában megszokottnál 5-10 fokkal magasabb hőmérsékletet tapasztalhatunk” – mondta Rubén del Campo, a meteorológiai ügynökség szóvivője.

Franciaországban több megyében is vörös riasztás van

A francia hatóságok hétfőn az ország felére – az ország 96 szárazföldi megyéjéből 49-re – 1-es szintű életveszélyes riasztást helyeztek el, és a lakosokat arra kérték, hogy tanúsítsanak „teljes éberséget”, kerüljék a megerőltető testmozgást és maradjanak távol a közvetlen napfénytől.