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FLIRT IC
motorvonat
GYSEV Zrt.

Óriásvonatok lepik el Magyarországot, 160-nal fognak száguldozni: gigantikus üzem épül a karbantartásukra – ezeken a vonalakon állnak forgalomba

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Nemcsak új vonatok érkeznek, hanem teljesen új infrastruktúra is épül hozzájuk. A GYSEV most újabb lépést tett afelé, hogy modern InterCity-motorvonatok álljanak forgalomba a Budapest felé vezető fővonalakon.
VG
2026.06.23, 19:20

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a GYSEV nagyszabású járműfejlesztési programja: kihirdették a szombathelyi motorvonat-karbantartó műhely tervezőjét. Az új létesítmény a 2027-től érkező, több mint százméteres InterCity-motorvonatok kiszolgálását biztosítja majd – írta a Magyar Építők.

vonat, Gysev, Stadler
Több ezer méternyi új vágány, modern csarnokok és 106 méteres szerelvények fogadására alkalmas műhely készül Szombathelyen / Fotó: Gergely Zakany / GYSEV / Facebook

Újabb fontos állomásához érkezett a GYSEV nagyszabású járműpark-fejlesztése: a vasúttársaság kihirdette annak a tervezési közbeszerzésnek a nyertesét, amely a szombathelyi motorvonat-karbantartó műhely létrehozásáról szól. A nyilvánosan elérhető adatok szerint a munkát az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. végezheti el nettó 300 millió forintos szerződéses értékben.

Tovább fejleszt a GYSEV

A beruházás közvetlenül kapcsolódik a vállalat 2024-ben bejelentett fejlesztéséhez, amelynek keretében 11 darab FLIRT típusú InterCity-motorvonat állhat forgalomba 2027-től. Az új szerelvények a jelenlegi járműállomány korszerűsítését szolgálják, és jelentős minőségi előrelépést hozhatnak a Budapest felé közlekedő járatokon.

A szombathelyi létesítmény nem egyszerű javítóbázis lesz. A tervek szerint egy mintegy 5300 négyzetméteres, hőszigetelt műhelycsarnok épül, amelyhez irodaépület is kapcsolódik. A fejlesztés részeként jelentős vasúti infrastruktúrát is kialakítanak.

A projekt egyik legfontosabb eleme több mint 3500 folyóméter új, felsővezetékkel ellátott vágány megépítése. A tervek között szerepel egy háromvágányos karbantartó- és javítócsarnok, valamint egy külön egyvágányos mosócsarnok is. 

A létesítménynek egyszerre legalább három, egyenként 106 méter hosszú villamos motorvonat kiszolgálására kell alkalmasnak lennie.

A fejlesztés nemcsak a vasúti infrastruktúrát érinti. Meg kell tervezni az új központ közúti kapcsolatait, a belső úthálózatot, a térburkolatokat és a parkolókat is, hogy a komplexum teljes körűen kiszolgálhassa a modern flottát.

Az új InterCity-motorvonatok gyártása már előkészítés alatt áll. A kocsiszekrények a Stadler szolnoki üzemében készülnek, az első szerelvények pedig várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek meg. A teljes, 11 járműből álló flotta 2028 első negyedévére állhat össze.

A tervek szerint a vonatok fokozatosan jelennek meg a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon. Az új generációs motorvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek, miközben energiahatékony működésükkel és korszerű fedélzeti rendszereikkel a legfrissebb nemzetközi előírásoknak is megfelelnek.

A GYSEV fejlesztése ráadásul csak az első lépés lehet. 

Az Európai Unióval kötött finanszírozási megállapodás révén Magyarország előtt megnyílhat a lehetőség legalább 35 további InterCity-motorvonat beszerzésére is. A sajtóinformációk szerint ezek már emeletes kivitelben készülhetnek, és a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged, valamint a Budapest-Pécs útvonalakon állhatnak szolgálatba.

A jelenlegi menetrend szerint a közbeszerzési eljárás még 2026-ban elindulhat, az első új emeletes szerelvények pedig akár 2029-ben megjelenhetnek a magyar síneken.

Horribilis összeget emészt fel az állam egyik stratégiai ágazata, de még így is pumpálni kell bele az adófizetők pénzét

Tavaly egyedül szociális céllal több mint százmilliárd forintot tolt az állam a közszolgáltatásként végzett személyszállításba, és további 600 milliárdjába került az általa megrendelt szolgáltatás. A hazaihoz hasonló az európai gyakorlat is, mert a vasúti személyszállítást stratégiai fontosságúnak és környezetkímélőnek tekintik.

 

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