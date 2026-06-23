„Kicsi az esélye annak, hogy újra 110-120 dollár lesz az olajár" – a bizonytalanságnak tehette ki a magyar autósokat a kormány, de a szakértő szerint indokolt a bizakodás

A védett üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon 2026. március 10-én éjféltől vezették be, literenként maximum 595 forintos benzin-, és 615 forintos gázolajárral a magyar forgalmi engedélyes járművek számára. A döntésnek az volt a célja, hogy mérsékelje a magyar családok és vállalkozások pénzügyi terheit, melyek a Barátság kőolajvezeték akkori kiesése, valamint az iráni háború kitörése nyomán az üzemanyagárak emelkedésével jelentkeztek. A piaci árak azóta viszont a magyar hatósági árak szintjére mérséklődtek, a készletezés körüli nehézségek miatt pedig egyes piaci szereplők az árak kiveztését javasolták. Bár a most elfogadott döntés értelmében a kereskedelemért felelős miniszter – aki most az energiügyekért is felelős Kapitány István – nagymérétékű rugalmassággal dönthet a védett árak (vagy új hatósági ár módosított feltételrendszer szerinti) visszavezetéséről a szövegezésből következően, a döntés az erős forint és a kézzelfoghatóvá vált iráni békefolyamat ellenére is hordoz némi kockázatot.

Kivezetik a magyarországi védett árakat, piaci árakra térnek vissza a kutak az üzemanyagoknál

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bő három hónapot éltek a védett árak a kutakon

Ahogy azt Magyar Péter miniszterelnök már napokkal korábban előre jelezte, a kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Az intézkedést az április 12-i választást követően az akkor még hivatalban lévő Orbán-kormány határozatlan időtartamra meghosszabbította, majd a jogi helyzet egyszerűsítése érdekében a már beiktatott Tisza-kormány kezdeményezésére törvényerőre emelkedett az addig rendeletben foglalt szabályozás. Ezt a jogszabályt most a kormány előterjesztésére az Országgyűlés mai döntéssel módosította.

A védett áraknak hívott hatósági árakat így kivezetik a magyarországi töltőállomásokon, azaz mostantól a piaci folyamatokat tükröző áron lehet tankolni a kutakon.

Ugyanakkor Kapitány István korábbi közlésével összhangban megmarad az üzemanyagok jövedéki adójának uniós minimumszintre csökkentése, és a Mol is megtartja a csökkentett árréseket. (Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a védett áras rendszerben a Mol nem határozott meg egyetlen, fix forintban kifejezett árrést a piaci szereplők számára, ehelyett a vállalat a saját termelési kapacitásaira támaszkodva vállalta a csökkentett árrés alkalmazását a hatósági árak fenntartása érdekében, majd végül a stratégiai készletek részbeni felhasználásával biztosította a mennyiségi kiszolgálást.) Emellett a miniszter erős jogosítványokat kapott arra, hogy később szükség szerint beavatkozás valósulhasson meg az üzemanyagárakba, „a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel”. A jogszabály előre rögzíti: súlyos bírság jár akkor az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetőinek, ha az esetleg később újra bevezetésre kerülő hatósági árakat figyelmen kívül hagyták. Mértéke

100 000 forinttól akár

a 150 000 000 forintig terjedhet, továbbá ismételt jogsértés esetén az állomást akár fél évre is be lehet zárni.

Az eddigi védett árak kivezetése olyan időszakban történik meg, amikor a Brent olaj ára 80 dollár alatt mozog, és bár az iráni-amerikai egyeztetésekben vannak hullámvölgyek, de az iráni háború február 28-i kitörése óta most látni a legnagyobb esélyt a tartós békére. A kivezetési helyzetet a korábban látottakhoz az euróval és a dollárral szemben is erős forintárfolyam támogatja.