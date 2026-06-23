„Kicsi az esélye annak, hogy újra 110-120 dollár lesz az olajár" – a bizonytalanságnak tehette ki a magyar autósokat a kormány, de a szakértő szerint indokolt a bizakodás
A védett üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon 2026. március 10-én éjféltől vezették be, literenként maximum 595 forintos benzin-, és 615 forintos gázolajárral a magyar forgalmi engedélyes járművek számára. A döntésnek az volt a célja, hogy mérsékelje a magyar családok és vállalkozások pénzügyi terheit, melyek a Barátság kőolajvezeték akkori kiesése, valamint az iráni háború kitörése nyomán az üzemanyagárak emelkedésével jelentkeztek. A piaci árak azóta viszont a magyar hatósági árak szintjére mérséklődtek, a készletezés körüli nehézségek miatt pedig egyes piaci szereplők az árak kiveztését javasolták. Bár a most elfogadott döntés értelmében a kereskedelemért felelős miniszter – aki most az energiügyekért is felelős Kapitány István – nagymérétékű rugalmassággal dönthet a védett árak (vagy új hatósági ár módosított feltételrendszer szerinti) visszavezetéséről a szövegezésből következően, a döntés az erős forint és a kézzelfoghatóvá vált iráni békefolyamat ellenére is hordoz némi kockázatot.
Bő három hónapot éltek a védett árak a kutakon
Ahogy azt Magyar Péter miniszterelnök már napokkal korábban előre jelezte, a kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Az intézkedést az április 12-i választást követően az akkor még hivatalban lévő Orbán-kormány határozatlan időtartamra meghosszabbította, majd a jogi helyzet egyszerűsítése érdekében a már beiktatott Tisza-kormány kezdeményezésére törvényerőre emelkedett az addig rendeletben foglalt szabályozás. Ezt a jogszabályt most a kormány előterjesztésére az Országgyűlés mai döntéssel módosította.
A védett áraknak hívott hatósági árakat így kivezetik a magyarországi töltőállomásokon, azaz mostantól a piaci folyamatokat tükröző áron lehet tankolni a kutakon.
Ugyanakkor Kapitány István korábbi közlésével összhangban megmarad az üzemanyagok jövedéki adójának uniós minimumszintre csökkentése, és a Mol is megtartja a csökkentett árréseket. (Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a védett áras rendszerben a Mol nem határozott meg egyetlen, fix forintban kifejezett árrést a piaci szereplők számára, ehelyett a vállalat a saját termelési kapacitásaira támaszkodva vállalta a csökkentett árrés alkalmazását a hatósági árak fenntartása érdekében, majd végül a stratégiai készletek részbeni felhasználásával biztosította a mennyiségi kiszolgálást.) Emellett a miniszter erős jogosítványokat kapott arra, hogy később szükség szerint beavatkozás valósulhasson meg az üzemanyagárakba, „a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel”. A jogszabály előre rögzíti: súlyos bírság jár akkor az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetőinek, ha az esetleg később újra bevezetésre kerülő hatósági árakat figyelmen kívül hagyták. Mértéke
- 100 000 forinttól akár
- a 150 000 000 forintig terjedhet, továbbá ismételt jogsértés esetén az állomást akár fél évre is be lehet zárni.
Az eddigi védett árak kivezetése olyan időszakban történik meg, amikor a Brent olaj ára 80 dollár alatt mozog, és bár az iráni-amerikai egyeztetésekben vannak hullámvölgyek, de az iráni háború február 28-i kitörése óta most látni a legnagyobb esélyt a tartós békére. A kivezetési helyzetet a korábban látottakhoz az euróval és a dollárral szemben is erős forintárfolyam támogatja.
Kockázat van, de elszabaduló olajárakra nem kell számítani
A védett árak tavaszi bevezetése egy olyan időszakban történt, amikor a geopolitikai bizonytalanság és Barátság vezeték leállása miatt az üzemanyagok ára valójában egyirányú volatilitást tükrözött, más szóval, kisebb megtorpanásokkal, de hosszabb időn át drágult. A megtorpanási időszakok általában valamilyen politikai nyilatkozatokhoz voltak köthetők, melyek akkor – főleg Washington részéről – a háború rövid időn belüli lezárását prognosztizálták, a jelenből megítélhetően, akkor még alaptalanul.
Az alábbi grafikonon jól látszik, hogyan nyílott először óriásira az olló a magyarországi piaci árak és a védett árak mértéke között attól kezdődően, hogy március első napjai után nyilvánvalóvá vált: az amerikai-izraeli tandem nem a várt módon és gyorsasággal roppantja meg Iránt (s nem csak hogy nem roppantotta meg, hanem Teherán most először nem csak fenyegetőzött azzal, hanem le is zárta a Hormuzi-szorost, globális energiapiaci felfordulást okozva). Látható ugyanakkor az is, hogy az olló fokozatosan zárulni kezdett, ahogy a kezdeti intenzív harci cselekmények fokozatosan enyhültek és ritkábbá váltak, és ahogy több közel-keleti ország legalább részben alternatív útvonalakra tudta terelni szállímányait, majd egyre nagyobbá vált az esély a békekötésre.
Indokolt és a megfelelő időben jött a védett árak kivezetése a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó szerint, aki úgy látja, már csak a készletek egyensúlya miatt is szükséges volt a védett árak kivezetése úgy, hogy a piaci árak beléptek az azok alatti szintre, s nem is számít azok újbóli, jelentős megugrására. Grád Ottó szerint persze nem lehet vitatni azt, hogy a geopolitikai bizonytalanság továbbra is benne van a képletben, és az iráni-amerikai tárgyalásokon várhatók még döccenők, ahogy korábban is lehetett ilyeneket látni. Szerinte azonban ezeknek már elenyésző lesz a hatása.
„Ezeket a megingásokat vagy döccenőket már a közelmúltban is egyre kevésbé reagálta le az olajár, az pedig kétségtelen, hogy a megállapodásra nagy szüksége volt a piacnak” – mondta Grád Ottó. Szerinte most a politikai oldalon van a nyománs, hogy az valóban létre is jöjjön, és még ha az odáig vezető úton lesznek is megtorpanások, olyan mértékű visszalépés, mint aminek a veszélye korábban még benne volt a levegőben, nem lesz.oldalon lesznek nyomás, olyan mértékű visszlépés nem lesz, kicsi a 120 dolláros szint.
Csekély az esélye annak, hogy újra 110-120 dollár körüli hordónkénti olajárat lássunk, ami pedig a mostani döntést illeti a hatósági árak kivezetéséről, azt mondhatjuk, hogy komoly realitása van annak, hogy az árak tartósan a védett ár szintjén maradjanak
– mondta a Világgazdaságnak Grád Ottó. Ha pedig ez a prognózis beigazolódik, úgy – legalábbis pusztán árazási okokból – nem lesz szükség arra, hogy Kapitány István az általa most megkapott jogosítványokhoz nyúljon.
A főtitkár úgy látja, hogy amennyiben az ár emelkedésnek indul, úgy a fogyasztás mérséklődik, de pusztán néhány forintos emelkedésnél a fogyasztók nem fognak spekultív vásárlással reagálni, mint amelyre korábban a gázolaj esetében volt példa. Grád szerint „a mostani árszint nagyjából beállt”. S bár a geopolitikai bizonytalanságot, a meglévő válságok eszkalációját vagy újak megjelenését nem lehet húzni a képletből, Grád Ottó szerint a piaci alapon való működés visszaállítása azt is jelenti, hogy a vásárlók eldönhetik, melyik kúthálózaton vásárolnak.
Márpedig a piaci viszonyok között akár 50 forintos literenkénti különbség is lehet egyes töltőállomások illetve kereskedők árai között
– jelezte a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, aki szerint a piaci viszonyokra való visszaállás a kockázatok megjelenése mellett azt is jelenti, hogy a vásárlók több lehetőség közül választhatnak üzemanyagvásárlásaik kapcsán.
Azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy még az üzemanyagárak piaci viszonyok közötti, csekély mértékű emelkedése maga után vonhatja az infláció emelkedését. Ráadásul a védett ár szanálása és a helyére újból a piaci ár bevezetése olyan időszakban érkezik, amikor a Magyar Nemzeti Bank friss inflációs előrejelzésében a korábbi várakozásokhoz képest jóval csekélyebb mértékű, 1,8 százalékos inflációt vár.
Szerdától csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára
Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, június 24-től várhatóan nem változik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz. Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak, jellemzően lekövetik az árváltozásokat.
Az aktuális országos átlagárak 2026. június 23-án, a védett ár kivezetéséről szóló döntés napján a következők:
- 95-ös benzin – 583 Ft/liter,
- gázolaj – 602 Ft/liter.