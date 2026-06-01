Deviza
EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,4 -0,18% GBP/HUF408,66 -0,04% CHF/HUF387,45 -0,35% PLN/HUF83,56 -0,14% RON/HUF67,33 -0,15% CZK/HUF14,57 -0,11% EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,4 -0,18% GBP/HUF408,66 -0,04% CHF/HUF387,45 -0,35% PLN/HUF83,56 -0,14% RON/HUF67,33 -0,15% CZK/HUF14,57 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 394,75 -0,16% MTELEKOM2 628 -0,08% MOL3 876 +0,57% OTP41 430 -0,34% RICHTER12 690 -1,18% OPUS360 +1,67% ANY8 000 +1,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 690 +0,64% BUMIX9 245,39 +0,39% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 875,49 -0,21% BUX134 394,75 -0,16% MTELEKOM2 628 -0,08% MOL3 876 +0,57% OTP41 430 -0,34% RICHTER12 690 -1,18% OPUS360 +1,67% ANY8 000 +1,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 690 +0,64% BUMIX9 245,39 +0,39% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 875,49 -0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
közúti baleset
csehországi buszbaleset
Magyar busz
vizes út
Csehország
buszbaleset
autóbaleset
időjárás

Magyar buszba csapódott egy autó Csehországban – két embert kórházban ápolnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután a dél-csehországi Borsov nad Vltavou közelében. A rendőrség feltételezése szerint a személyautó vezetője a vizes úton nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott, és összeütközött a busszal.
VG/MTI
2026.06.01, 08:26
Frissítve: 2026.06.01, 09:26

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban. Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget – közölte a cseh rendőrség.

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután.
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Csehországban / Fotó: PolicieCZ / X

A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.

A személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött az autóbusszal

– közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő. A rendőrség a balesetben keletkezett kár nagyságát mintegy kétmillió koronára (32 millió forint) becsüli – tette hozzá.

A baleset Borsov nad Vltavou település közelében történt.

„A kiérkező mentők 13 személynek nyújtottak a helyszínen elsősegélyt, majd kórházba szállították őket. A kórházi kivizsgálások után csak a személygépkocsi két utasát tartották benn, mert nekik további kezelésekre van szükségük. A nőnek súlyos törései vannak, műtétre van szüksége, míg a férfi a mellkasán sérült meg közepesen súlyosan” – tájékoztatott Petra Kafková, a regionális mentőszolgálat szóvivője. A könnyebb sérültek főleg horzsolásokkal úszták meg a balesetet.

Csehországon délután esővel kísért vihar vonult át, amely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is ilyen esős, viharos időben történt.

Időjárás

Időjárás
949 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu