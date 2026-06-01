Magyar buszba csapódott egy autó Csehországban – két embert kórházban ápolnak

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban. Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget – közölte a cseh rendőrség.

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Csehországban / Fotó: PolicieCZ / X

A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.

A személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött az autóbusszal

– közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő. A rendőrség a balesetben keletkezett kár nagyságát mintegy kétmillió koronára (32 millió forint) becsüli – tette hozzá.

A baleset Borsov nad Vltavou település közelében történt.

„A kiérkező mentők 13 személynek nyújtottak a helyszínen elsősegélyt, majd kórházba szállították őket. A kórházi kivizsgálások után csak a személygépkocsi két utasát tartották benn, mert nekik további kezelésekre van szükségük. A nőnek súlyos törései vannak, műtétre van szüksége, míg a férfi a mellkasán sérült meg közepesen súlyosan” – tájékoztatott Petra Kafková, a regionális mentőszolgálat szóvivője. A könnyebb sérültek főleg horzsolásokkal úszták meg a balesetet.

Csehországon délután esővel kísért vihar vonult át, amely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is ilyen esős, viharos időben történt.