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hűtési díj
üzlet
kisbolt

Botrány: a legnagyobb hőségben húzzák le a vásárlókat, külön pénzt kérnek a hideg üdítőért egy magyar kisboltban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyári hőségben sokan ösztönösen a hűtő felé veszik az irányt, egy ceglédi kisboltban azonban ez már külön költséggel jár. A furcsa megoldás gyorsan országos vitát indított arról, hogy meddig mehetnek el a kereskedők és a boltok a növekvő költségek áthárításában.
VG
2026.06.23, 11:03

A nyári hőségben sokan ösztönösen a hűtő felé veszik az irányt, egy ceglédi kisboltban azonban ez már külön költséggel jár. A furcsa megoldás gyorsan országos vitát indított arról, hogy meddig mehetnek el a kereskedők a növekvő költségek áthárításában.

Las,Vegas,,Nevada,,United,States,-,08-01-2024:,A,View,Of kóla kisbolt
Már korábban is előfordult, hogy egyes kisboltok a hideg italokat 10 forintos felárral árultákFotó: The Image Party

Külön hűtési díjat számol fel a hideg italok után egy ceglédi kisbolt. A hűtőre kiragasztott tájékoztató szerint a 250 milliliteres és az 500 milliliteres üdítők után 20 forint, az egyliteres palackok esetében 30 forint, a másfél literes italoknál pedig 50 forint felárat kell fizetniük a vásárlóknak. A szokatlan megoldás gyorsan elterjedt az interneten, és komoly vitát váltott ki.

A külön hűtési díj elsőre meghökkentőnek tűnhet, de nem teljesen példa nélküli Magyarországon. Már évekkel ezelőtt is előfordult, hogy egyes kisboltok a hideg italokat 10 forintos felárral árulták, arra hivatkozva, hogy a nyári hónapokban jelentősen nő a hűtőberendezések energiafogyasztása és ezzel együtt az üzletek rezsiköltsége is.

Nem új jelenség, de ritkán írják ki ilyen nyíltan

A korábbi tapasztalatok szerint több kisebb üzlet is alkalmazott hasonló gyakorlatot, sok esetben azonban ezt nem külön tételként tüntették fel, hanem egyszerűen magasabb árat kértek a hűtött termékekért. A Pénzcentrum 2019-es gyűjtése szerint a boltosok egy része azzal érvelt, hogy a vásárlók hajlandók néhány forinttal többet fizetni azért, hogy azonnal

  • hideg üdítőhöz
  • vagy sörhöz

jussanak. A fogyasztóvédelmi szabályok ugyanakkor előírják, hogy a vásárlókat egyértelműen és jól láthatóan tájékoztatni kell a fizetendő végső árról. Ha ez teljesül, akkor a vállalkozás alapvetően maga határozhatja meg, milyen áron kínálja a termékeit.

A kisboltok nehéz helyzetben vannak

A kisebb üzletek az elmúlt években különösen érzékenyen reagáltak az energiaárak és az egyéb működési költségek emelkedésére. A nagy láncokkal szemben ugyanis kisebb forgalomból gazdálkodnak, így nehezebben tudják elosztani a rezsi és az üzemeltetés költségeit. Emiatt a termékek ára sok esetben eleve magasabb, mint a hipermarketekben vagy a diszkontláncoknál.

Éppen ezért az állam az elmúlt években több támogatási programot is indított a kisebb települések üzleteinek megsegítésére, amelyekből a vállalkozások működési költségeik egy részét fedezhették. A mostani ceglédi eset azonban azt mutatja, hogy a kereskedők egy része továbbra is új megoldásokat keres a költségek kezelésére.

Az már más kérdés, hogy a vásárlók mennyire fogadják el ezt. A közösségi médiában megjelent reakciók alapján sokan úgy vélik, hogy a hűtés egy élelmiszerbolt alapvető szolgáltatása, amelynek árát a termékeknek kellene tartalmazniuk, nem pedig külön tételként megjelenniük a pénztárnál.

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