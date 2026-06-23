Teljes a káosz Romániában: az államfő második miniszterelnök-jelöltje is elbukott – készülhet az AUR

Nem kapta meg a parlament támogatását Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kabinetje, így Romániában folytatódik az ügyvivő kormányzás. A sikertelen bizalmi szavazás után Nicușor Dan államfőnek ismét egyeztetéseket kell kezdeményeznie a parlamenti pártokkal, miközben a politikai szereplők egy része már kisebbségi kabinetben vagy akár előre hozott választásokban látja a kiutat – írja a Maszol.

Veștea nem kapta meg a szükséges támogatást a kormányalakításhoz. / Fotó: Grigore Popescu Ghergani / Agerpres

Elsőre nem jött össze a kellő számú szavazat az új kormány megalakításához

A romániai magyar lap tudósítása szerint a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat helyett Veștea mindössze 189 támogató voksot szerzett, 23 képviselő és szenátor ellene szavazott. A parlament együttes ülésén 287 törvényhozó vett részt. Az alkotmány szerint a kormány megalakulásához a teljes, 465 fős parlament több mint felének támogatása szükséges.

A szavazás eredménye nyomán Nicușor Dan államfő újabb konzultációra hívja a parlamenti pártokat a Cotroceni-palotába.

A tárgyalások után új miniszterelnök-jelöltet nevezhet ki. A tisztségre akár új személy is érkezhet, de a politikai viszonyok változása esetén Adrian Veștea neve is ismét felmerülhet.

A Veștea-kormány az első olyan kabinet, amely elbukott a parlamenti szavazáson az Ilie Bolojan vezette kormány bukása óta. Ugyanakkor a román alkotmány lehetőséget biztosít a parlament feloszlatására és előre hozott választások kiírására is. Ehhez legalább 60 napnak kell eltelnie az első sikertelen kormányalakítási kísérlet után, és a parlamentnek két kabinetet is el kell utasítania.

Az új kormány hivatalba lépéséig az Ilie Bolojan vezette ügyvivő kabinet irányítja az országot. Hatásköre korlátozott, ezért

csak a napi közigazgatási feladatokat láthatja el,

sürgősségi rendeleteket nem fogadhat el,

és sarkalatos törvényeket sem kezdeményezhet.

Kisebbségi kormány vagy új választások

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt vezetője azt mondta, hogy a PSD kész részt vállalni a felelősségből, ugyanakkor nem árulta el, vállalná-e a miniszterelnöki posztot. Egyúttal közölte azt is, pártja nem támogatna egy PNL–USR–RMDSZ összetételű kisebbségi kabinetet.