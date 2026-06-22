Nagyon kellene a védett ár: azonnal kilőtt az olaj hétfő reggel, most még meg tudták fogni – 60 nap múlva eljön az igazság pillanata

Az olajárak hétfő reggel csökkenésnek indultak, miután az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti, az iráni háború lezárására irányuló svájci tárgyalások lezárultak, és Teherán bejelentette, hogy mentességet kapott az olajexportját érintő korlátozások alól, ami enyhítette a globális piacokon kialakuló kínálathiány miatti aggodalmakat.

A Washington és Teherán közötti tárgyalások nagyban befolyásolták az olajárakat / Fotó: Shutterstock

A Brent nyersolaj hordónkénti ára 1,53 dollárral, azaz 1,90 százalékkal, 79,04 dollárra esett. Az árfolyam a kereskedés kezdetén még 82,30 dollárig emelkedett, amit a tárgyalások nehézkes indulása, Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háború újraindításával kapcsolatos fenyegetései, valamint Teherán azon bejelentése hajtott, miszerint ismét lezárta a Hormuzi-szorost – írta a Reuters.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős jegyzése hordónként 76,53 dolláron állt hétfő reggel, ami 7 centes csökkenést jelentett. Az aktívabban kereskedett augusztusi határidős szerződés ára 55 centtel, 75,30 dollárra mérséklődött.

Magas rangú amerikai és iráni tisztségviselők hétfőre virradó éjjel Svájcban lezárták a tárgyalásaik első fordulóját. Az egyeztetések vasárnap kezdődtek annak a múlt héten elfogadott egyetértési megállapodásnak a keretében, amely az áprilisban létrejött, törékeny tűzszünetet legalább további 60 nappal hosszabbítaná meg.

Irán is elkezdeti az olajexportot

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közölte, hogy országa mentességet kapott az olaj- és petrolkémiai exportot érintő korlátozások alól, hozzáférést kapott bizonyos befagyasztott pénzügyi eszközeihez, valamint megkezdődhet egy iráni újjáépítési és fejlesztési program is.

„Úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a hétvégén Svájcban tartott magas szintű tárgyalások előrelépést hoztak. Az azonban még kérdéses, hogy ezek a lépések kézzelfogható eredményekhez vezetnek-e a gyakorlatban, különösen Dél-Libanonban, ahol Izrael és a Hezbollah láthatóan továbbra is folytatni kívánja a konfliktust” – vélekedik Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

A tárgyalásokat megelőzően a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma vasárnap jelentősen visszaesett a hajózási adatok szerint, miután Irán bejelentette, hogy ismét lezárta a vízi útvonalat, azzal vádolva Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat, hogy megsértették az ideiglenes békemegállapodást.