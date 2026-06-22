Vitézy lelőtte Magyar Péter poénját? Elárulta, hogy elő fog kapni 700 milliárdot, ezen dolgozott a hétvégén

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elárulta, hogy a hétvégén is dolgozot. A miniszter vasárnap is ontotta a Facebook-posztokat. A legutóbbi bejegyzésben egy impozáns összeg is szerepelt: 700 milliárd forint, amire a kormánytag bevételként számít, és azt is megmondta, mire szánja.

Vitézy Dávid a hétvégén is dolgozott, ezt vasárnapi tizedik Facebook-posztjában közölte Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ígéretet egy olyan fotóhoz fűzte, amelyen egy HÉV-szerelvényen látható fülhallgatókkal. Hova utazott és miért, ez nem derül ki, mindenesetre a poszt fejléce szerint a fotó a Timár utcai megállóhelyen készült, és a posztban a miniszter elmondta: a hétvégén is dolgozott.

"Lehet vagy 45 fok a szentendrei héven, tudjátok ott a kocsi végében, az utolsó ajtó mögött, ahol teljesen beáll a levegő. Mindenkiről ömlik a víz" – vezette be, hogy min, kiemelve annak fontosságát.

Egész hétvégén azon a törvényen dolgoztunk a kollégákkal, amik ahhoz kellenek, hogy még idén nyáron haza tudjuk hozni a 700 milliárd forintot új légkondicionált alacsonypadlós hévekre és szintén korszerű, légkondis InterCity motorvonatokra

– mondta, majd rezignáltan megjegyezte: Ezzel együtt is, sajnos sok év, mire egy új flottát leszállítanak.

Vitézy Dávid és a 700 milliárd: elárulta, ki a felelős – nagy meglepetés azonban nem következik

Ezt követően a miniszter azt is elmondta, miért van még mindig hőség és miért nincs több InterCity kocsi, az ő olvasatában, nem elfeledkezve a posztjai eposzi kellékévé vált Lázár János-hibáztatásról, majd idézve Orbán Viktort is:

"Lázár János 2022 végén leállította az akkor indított InterCity beszerzéseket, visszamondta a már finanszírozással rendelkező új Siemens-mozdonyokat. Az új hévek beszerzését először orosz nyomásra visszavonták, majd miután kitört a háború és az oroszoktól már nem lehetett rendelni, a beszerzést három évre jegelték - hogy aztán a kampányban kiírjon Lázár egy olyan amatőr hév-tendert, amiről az első perctől mindenki tudta és meg is mondta, hogy csak kampánykamu és eredménytelen lesz. Így is történt"– így látta az eseményeket Vitézy Dávid.

"Eközben hagytak végleg elveszni 2 milliárd euró uniós forrást – amennyiből kijött volna egy óriási új hév és InterCity-flotta is. Már járnának. És akkor van bátorsága a bukott miniszterelnöknek azt mondani e héten Brüsszelben, hogy azt várja az utódjától, hogy szerezzük vissza ezt is - amiért ő nem tett semmit, hagyta veszni, pusztán azért, hogy véletlenül se kelljen antikorrupciós szabályokat hozni, amiket az EU kért" – folytatta a miniszter.

Erről nem beszélt Magyar Péter, ez történt valójában az EU-csúcson: Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt – Orbán Viktor hiába mondta meg, mit kell tenni Bóka János egészen másként látja a brüsszeli eseményeket, mint a kormányfő. Az EU-csúcs szerinte három fehér zászlót hozott Magyarország részéről, ami egyebek között 2 milliárd euróba került.

Ehhez képest tényleg csak hab már a tortán, hogy a régi, de azért jobb állapotú, klímás IC-kocsik jelentős része is áll, ahogy a Dunakeszi járműjavítóban ma bemutattam – koronázta meg értékelését Vitézy Dávid.