Zelenszkij nyíltan megmondta, ki az új Orbán Viktor: egyből vészjósló üzenetet küldött neki – „Azt csinálja, amit ő, rossz vége lesz”

Az ukrán elnök szerint a lengyel belpolitikai küzdelmek állnak a mögött, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök felvetette a tőle korábban kapott Fehér Sas-rend visszavonását.

Zelenszkij nyíltan megmondta, ki az új Orbán Viktor / Fotó: AFP

A Pravda cikke szerint Volodimir Zelenszkij egy televíziós interjúban arról beszélt: a lengyel elnök szerinte a 2027-es választásokra készülve próbál politikai tőkét kovácsolni az ukránellenes hangulat erősítéséből.

Úgy fogalmazott, hogy Lengyelország belügyeiről van szó, és Nawrocki a Donald Tusk vezette kormányoldallal folytatott politikai verseny részeként használja az ukrán kérdést. Hozzátette: veszélyesnek tartja azt a politikát, amely a szomszédos népekkel szembeni ellenszenvre épít.

Az ukrán elnök párhuzamot vont Orbán Viktor politikájával is: szerinte a gyűlöletkeltésre épülő politikai stratégia hosszú távon káros következményekkel járhat a két ország kapcsolatára nézve.

Zelenszkij egy korábbi találkozójukról is beszélt. Elmondása szerint első hivatalos megbeszélésük alkalmával Nawrocki egy, a volhíniai tragédiáról szóló könyvet adott át neki ajándékként. Az ukrán elnök szerint ezt korábban nem hozta nyilvánosságra, most azonban fontosnak tartotta megemlíteni a kétoldalú kapcsolatok körüli vita miatt.

Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna és Lengyelország stratégiai partnerek, amelyeknek a történelmi viták ellenére együtt kell működniük. Szerinte a két ország kapcsolata nem romolhat olyan mértékben, hogy az hosszú távon bizalmatlansághoz és ellenségeskedéshez vezessen.

Zelenszkij úgy vélte, hogy Lengyelországnak és Ukrajnának a jövőben is partnerként kell tekintenie egymásra, különösen annak fényében, hogy Ukrajna jelenleg Európa biztonságáért is harcol.

Volodimir Zelenszkij elnök június 20-án visszaadta Varsónak a lengyel kitüntetését, miután Karol Nawrocki lengyel elnök egy ukrán katonai egység nevével kapcsolatos diplomáciai vita során megfosztotta őt az ország legmagasabb rangú tiszteletbeli címétől.

Ahogy arról beszámoltunk, Nawrocki június 19-én, egy nappal korábban vonta vissza Zelenszkij Fehér Sas-rendjét, miután nyilvános felháborodást váltott ki az ukrán elnök döntése, miszerint egy aktív szolgálatban álló ukrán katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) után nevezett el. Ez egy második világháborús nacionalista szervezet, amelyet Lengyelországban a volhíniai régióban történt lengyel civilek lemészárlásáról ismert.