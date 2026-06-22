Nagy a baj, rátették a célkeresztet a szegedi BYD-gyárra: megérkezett a Tiszától a fenyegetés, súlyos csapást mérhetnek rá – „Büntetést érdemelnek”

A Tisza Párt szerint nem részesülhet semmilyen adókedvezményben vagy állami támogatásban az a vállalat, amely megsérti a magyar jogszabályokat és a környezetvédelmi előírásokat. Erről Stumpf Péter, a párt politikusa írt Facebook-oldalán a BYD szegedi beruházásával kapcsolatban.

Megvonnák a BYD milliárdos adókedvezményét / Fotó: Facebook / Dr. Stumpf Péter - TISZA

A politikus közölte:

egyetért azzal a szegedi közgyűlés elé benyújtott javaslattal, amely megszüntetné a kínai autógyártónak biztosított, több milliárd forintos építményadó-kedvezményt.

Stumpf Péter szerint a BYD szegedi gyárépítésével kapcsolatban az elmúlt időszakban több szabálytalanság is napvilágra került.

Közölte, hogy a hatósági ellenőrzések során megállapították, hogy a vállalat nem minden esetben tartotta be a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat, ami miatt egészségre veszélyes vegyi anyagok kerülhettek a Szeged környéki területekre.

Hozzátette: munkavédelmi hiányosságokat is feltártak az építkezés során.

A választókerület képviselője szerint az Orbán-kormányt nem kezelte megfelelően a feltárt problémákat. Úgy fogalmazott, hogy a hatósági ellenőrzéseket és a jogszabályok betartását minden beruházás esetében szigorúan érvényesíteni kell.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: a magyar emberek egészségének és biztonságának védelme elsőbbséget élvez. A párt szerint ennek érdekében erősíteni kell az ellenőrző hatóságok működését, és a jövőben szigorúbb szankciókat kell alkalmazni azokkal szemben, akik megszegik a vonatkozó szabályokat.

Korábban a helyi önkormányzat egyik politikusa azt kezdeményezte, hogy a kínai autógyártó veszítse el a számára korábban megítélt építményadó-kedvezményt.

Mihálik Edvin, a Zöld Város Programért felelős tanácsnok Facebook-bejegyzésében azt írta:

a BYD nem tarthat igényt különleges elbírálásra, ha nem tartja be a hatályos szabályokat.

Emlékeztetett arra, hogy a szegedi közgyűlés korábban öt évre szóló adókedvezményt biztosított a vállalatnak, amikor a gyár teljes területén megindul a termelés.

A politikus szerint azonban az elmúlt hónapokban több problémás ügy is napvilágra került a beruházással kapcsolatban. Állítása szerint a vállalat nem tette közzé a levegőminőségi vizsgálatok eredményeit, zajvédelmi ügyben hatósági eljárás indult, munkajogi problémák merültek fel, és halálos üzemi baleset is történt az építkezés során.