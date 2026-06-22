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technikai elemzés
OTP
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Megtorpant a BUX-index, főként az OTP-re érdemes figyelni

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Vegyes képet mutatnak a pesti börze blue chipjei. A vezető részvények közül az OTP és a Magyar Telekom részvényei tűnnek ígéretesnek.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.06.22, 06:59

Továbbra sem egységes a vezető részvények technikai képe, az OTP és a Magyar Telekom felfelé, míg a Richter és a Mol lefelé mutat. Ugyanakkor a Mol közel került az ellenállásokhoz, melyek áttörése fordíthat a trenden, illetve a Magyar Telekom grafikonján figyelmeztető jeleket lehet felfedezni.

otp bank
Megtorpant a BUX-index, főként az OTP-re érdemes figyelni / Fotó: A great shot of / Shutterstock

OTP

Az OTP árfolyama a korábbi kitörést követően egészen a 261,8 százalékos Fibo-szintig emelkedett, mely 44 828 forintnál képez fontos ellenállást. Onnan negatív korrekció indult, de továbbra is felfelé mutat a technikai kép. Meghatározó támasz 42 481 forintnál látható, amennyiben oda visszakorrigál a jegyzés, érdemes lehet majd figyelni a fordulós jelekre.

Forrás: Equilor Trader

Richter

Változatlanul csökkenő rövid távú trendben mozog a Richter árfolyama, egyelőre a 11 670 forintos támasznál megtorpant a mozgás. Letörése esetén a következő fontos szint 11 440 forintnál adódna, míg felül 11 855 forintnál, majd 12 040 forintnál láthatóak ellenállási szintek. Az indikátorok semlegesek, egyelőre nem adtak vételi jelzést.

Forrás: Equilor Trader

Mol

A Mol szintén csökkenő rövid távú trendben mozog, jelenleg a 3 823 forintos szint közelében, mely ellenállást jelent. Felette 3 900 forintnál, majd 3 912 forintnál adódnak újabb akadályok, míg alul 3 700 forint közelében látható fontos támasz. Az indikátorok itt is semlegesek, de közelebb állnak a vételi jelzéshez.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyamának emelkedése a 2 736 forintos ellenállás közelében akadt meg, és egészen közel került a március óta tartó emelkedő trendvonalhoz, mely 2 715 forintnál húzódik. Letörése esetén nagyobb korrekció jöhet, ez esetben 2 625 forint közelében adódhatnak újabb támaszok. Nem szabad elfelejteni, hogy az indikátorok hosszú ideje negatív divergenciát mutatnak az árfolyammal szemben.

Forrás: Equilor Trader

 

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