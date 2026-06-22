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Óriási fordulat, Európa mégis új csúcsvadászgépet építhet: itt az ideje megismerkedni a GCAP-pel, a németek megkapták életük lehetőségét – videó

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Új lendületet kaphat Európa egyik legfontosabb hadiipari fejlesztése: Olaszország szerint Németország csatlakozhatna a brit–olasz–japán vadászgép-programhoz. A Leonardo vezérigazgatója úgy véli, Berlin belépése ugyan lassítaná a projektet, de hosszú távon jelentős pénzügyi és technológiai előnyöket hozna.
VG
2026.06.22, 07:47
Frissítve: 2026.06.22, 07:56

Olaszország nyitott lenne arra, hogy Németország is csatlakozzon a Nagy-Britannia, Olaszország és Japán által közösen fejlesztett hatodik generációs vadászgép-programhoz, a Global Combat Air Programme-hoz (GCAP) – mondta a Financial Timesnak Lorenzo Mariani, a Leonardo olasz hadiipari vállalat új vezérigazgatója.

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Óriási fordulat, Európa mégis új vadászgépet építhet / Fotó: Leonardo

Mariani szerint egy új partner belépése rövid távon lassíthatná a programot, hosszabb távon azonban jelentős előnyökkel járna. Úgy fogalmazott, hogy a munkamegosztásról már megszületett a megállapodás a három alapító ország között, ezért Németország csatlakozása komoly egyeztetéseket igényelne. 

Ugyanakkor szerinte a német ipar pénzügyi ereje és technológiai kompetenciája erősítené a projektet.

A Leonardo vezetője emlékeztetett arra, hogy az olasz és brit vállalatok korábban sikeresen dolgoztak együtt az Airbus német védelmi részlegével az Eurofighter Typhoon fejlesztésén. 

Hozzátette: az ilyen nagyszabású katonai programok rendszerint több forrást igényelnek a tervezettnél, ezért egy új partner bevonása pénzügyi szempontból is kedvező lehet.

A nyilatkozat különösen annak fényében érdekes, hogy Németország nemrég kiszállt a Franciaországgal és Spanyolországgal közösen tervezett, mintegy 100 milliárd eurós Future Combat Air System (FCAS) programból. 

Mariani szerint a projektet nemcsak politikai, hanem iparági nézeteltérések is terhelték, és végül az együttműködés hiánya vezetett a kudarchoz.

Berlin korábban jelezte: vagy saját fejlesztésű vadászgép-programot indítana, vagy olyan nemzetközi projektbe szállna be, ahol szerepe arányban áll a pénzügyi hozzájárulásával.

A GCAP jövőjével kapcsolatban az is kérdés, hogy Nagy-Britannia továbbra is teljes mértékben elkötelezett marad-e a program mellett. Mariani ugyanakkor biztos benne, hogy London nem fogja feladni a projektet, mivel a harci repülőgép-fejlesztés stratégiai jelentőségű az ország számára.

A három ország célja, hogy az új generációs vadászgép 2035-re hadrendbe állhasson.

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